O cuidado com a alimentação não precisa ser deixado de lado nas férias

Pessoas com restrição alimentar também podem preparar receitas inclusivas e aproveitar o momento de descontração com a família e amigos, sem prejudicar a saúde Mesmo que muitos abandonem a rotina entre os meses de dezembro e fevereiro – por conta das férias – é imprescindível continuar com uma alimentação nutritiva, que forneça energia para cumprir todas as atividades do dia. O período, também caracterizado pela visita e momentos de lazer com amigos e familiares, não precisa fazer com que pessoas celíacas, intolerantes ou alérgicas ao leite à proteína do leite deixem de aproveitar. Nesse cenário, apostar em receitas inclusivas pode ser a solução para quem busca equilíbrio, sabor e praticidade.

Seja por conta do recesso das aulas ou do trabalho, as pessoas costumam aproveitar o calor do verão e viajar para cidades litorâneas. Com a diversidade de praias, lagoas e cachoeiras, a melhor dica para quem deseja desfrutar desse tempo é programar os lanches que serão levados. Afinal de contas, o corpo precisa de ‘combustível’ para funcionar, principalmente no caso das crianças.

“Os pequenos precisam consumir fontes de carboidratos ao longo da rotina, pois estão na fase de crescimento e desenvolvimento. A alimentação equilibrada, com comidas caseiras, não precisa ser deixada de lado nesses dias mais descontraídos. Passou a época que refeições saudáveis e restritivas eram sinônimo de algo sem sabor e sem graça”, frisa a nutricionista Larissa Zanette.

Comer fora?

Outro ponto que também pode gerar preocupação antes de sair de casa são as comidas disponíveis nos locais. Tendo isso em mente, aqueles que querem seguir a dieta e não correr risco podem soltar a criatividade na cozinha e preparar inúmeras receitas que possam ser transportadas, sejam doces ou salgadas.

A RisoVita – marca de saudabilidade da Fumacense Alimentos – possui uma gama de produtos vegetais à base de arroz, como farinhas, misturas para pães e bolos e bebidas. Além de não deixar residual na boca, o cereal é caracterizado por fornecer energia, ser hipoalergênico e vegano.

Dessa maneira, com algumas adaptações, o público continua com a grande versatilidade na hora de pensar e executar os pratos, além de abastecer o corpo com nutrientes importantes. “Às vezes, por conta do tempo livre, muitas pessoas aproveitam para visitar e matar a saudade dos amigos e da família. Para que ninguém fique de fora das refeições, preparar comidas com os produtos da RisoVita também é uma maneira de demonstrar carinho e cuidado com a escolha dos ingredientes, sem abrir mão do sabor”, ressalta Larissa.

Sobre a RisoVita Fruto da inovação e diversificação, a RisoVita surgiu no ano de 2014 por conta da grande visão de futuro e vasta experiência no beneficiamento e produção de arroz da empresa Fumacense Alimentos. Aliada à tecnologia europeia de ponta e equipamentos modernos, a marca tornou-se pioneira na América Latina com o início da produção de bebidas vegetais à base de arroz.

Com produtos nacionais e de excelente qualidade, os alimentos são produzidos a partir dos grãos deste cereal. Devido à crescente procura por alimentação saudável, a RisoVita aumentou seu mix de produtos e hoje encontram-se disponíveis as bebidas vegetais líquidas e em pó, farinhas de arroz e misturas para pães e bolos.

Em 2021, com o intuito de oferecer um produto ainda mais saudável para seus consumidores, a RisoVita lançou a sua primeira linha orgânica. Os primeiros produtos disponibilizados nas prateleiras dos supermercados foram a farinha de arroz e a bebida vegetal à base de arroz nos sabores original e de coco. Os novos alimentos não possuem nenhum aditivo químico, encaixando-os perfeitamente na categoria Clean Label e Plant-Based.

Juntamente com o Criciúma Shopping, a Mark At Place e a JS Empreendimentos, a Fumacense Alimentos – com as marcas Kiarroz e RisoVita – faz parte do Grupo EZOS, um grupo econômico lançado em 2020 com um sistema de gestão inovador, por conta da criação do primeiro Centro de Serviços Compartilhados do Sul catarinense.

