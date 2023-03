‘o-embaixador’:-gusttavo-lima-faz-show-em-vilhena,-ro,-nesta-sexta-feira-(10)

Cantor sertanejo se apresenta no parque de exposições da cidade a partir de 22h. Gusttavo Lima

Site Gusttavo Lima/Reprodução

O cantor sertanejo Gusttavo Lima desembarca em Rondônia nesta sexta-feira (10) para apresentar a turnê ‘Embaixador In’ Vilhena. O “embaixador”, como é conhecido,fará o show no Parque de Exposições da cidade, a partir das 22h.

Gusttavo Lima deve cantar em seu repertório os sucessos ‘Termina Comigo Antes’, ‘Fala Mal de Mim’, ‘Bloqueado’ e ‘Ficha Limpa’.

Além do ‘Embaixador’, a noite de sexta-feira em Vilhena (RO) vai ter apresentação da dupla Bruno e Denner e do DJ Dendelzinho

A empresa responsável pelo show é a Exponorte Produções e Serviços. Para receber o show nacional, equipes da própria organização precisaram limpar o espaço do parque de exposições, já que o local encontrava-se ‘abandonado’.

Os ingressos podem ser adquiridos no site BaladAPP a partir de R$ 169,99 (área VIP).

Gusttavo Lima canta ‘Que Pena Que acabou’

Serviço

Show do Gusttavo Lima

QUANDO: sexta-feira (10), a partir das 22h

QUANTO: R$ 169,99 (VIP)

ONDE: Parque de Exposições de Vilhena

Vito Califano