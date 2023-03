O frio chegou? Veja onde vai ser preciso separar o casaco e até quando

Nas regiões Sudeste e Sul, mínimas podem variar entre 15°C a 24°C até o começo de abril. Já Serra Gaúcha e Santa Catarinense podem ter termômetros marcando menos que 12ºC nos próximos dias. Nas demais áreas do Brasil, o calor predomina. Veja os destaques da previsão do tempo

O outono começou oficialmente no último dia 20 para a maior parte do território brasileiro, mas só agora, em algumas regiões, a estação de transição entre o verão e o inverno está dando as suas caras, trazendo manhãs mais geladas em partes do Sul e Sudeste.

Por causa de um sistema de alta pressão que está estacionado no Sul e duas frente frias (uma que já está se deslocando para longe do Sudeste e outra que deverá avançar sobre o Sul a partir do dia 30), temperaturas mais amenas poderão ser registradas em grande parte do país ao longo desta semana e da próxima:

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e a Climatempo, a previsão indica:

Temperaturas mínimas nas regiões Sudeste e Sul que podem variar de 15°C a 24°C até o dia 12 de abril, podendo cair até mesmo abaixo de 12°C nas áreas da Serra Gaúcha e de Santa Catarina;

E mínimas entre 22 e 26°C na maior parte do Norte, Nordeste e partes do Centro-Oeste durante essas duas semanas.

Apesar dessas temperaturas mais baixas, a previsão também aponta para termômetros com máximas maiores que 26°C em grande parte do Brasil. Como é típico da estação, esse começo do outono deve marcar a chegada do efeito “cebola”, com manhãs mais geladas e tardes mais quentes, principalmente em estados do Centro-Sul.

Segundo a Climatempo, a temperatura em São Paulo, por exemplo, nesta terça-feira (28) já terá uma elevação durante a tarde e voltará a ficar mais quente na quarta-feira (30), próximo dos 30ºC.

Até os próximos dias, pelo país, são previstas temperaturas máximas:

que podem ultrapassar 30°C em áreas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, além de áreas do Rio Grande do Sul e Paraná.

Nas demais áreas do Brasil, os termômetros podem ficar entre 26°C e 30°C, ou inferiores a 22°C em áreas da Bahia, sudeste de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, além dos estados de Santa Catarina e Paraná.

Previsões por região

Sul

No Sul, a nova frente fria passará sobre a região nesta quinta-feira (30), trazendo chuvas acumuladas de 60 mm, principalmente nos litorais de Santa Catarina e Paraná, além de grande parte do Rio Grande do Sul.

Veja as temperaturas previstas nas capitais para os próximos dias, segundo o Inmet:

Curitiba: mín. 14°C/máx. 22°C nesta terça (28); mín. 17°C/máx. 27°C na quarta (29) e mín. 18°C/máx. 29°C na quinta (30).

Florianópolis: mín. 21°C/máx. 28°C nesta terça (28); mín. 23°C/máx. 28ºC na quarta (29) e mín. 21°C/máx. 32°C na quinta (30).

Porto Alegre: mín. 16°C/máx. 31°C nesta terça (28); mín. 21ºC/máx. 31°C na quarta (29) e mín. 22°C/máx. 28°C na quinta (30).

Sudeste

No Sudeste, por causa do deslocamento de um sistema frontal pelo oceano, no início desta semana, são esperados acumulados ao longo das costas da região, principalmente no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Veja as temperaturas previstas nas capitais para os próximos dias, segundo o Inmet:

Belo Horizonte: mín. 18°C/máx. 30°C nesta terça (28); mín. 19°C/máx. 30°C na quarta (29) e mín. 18°C/máx. 30°C na quinta (30).

Rio de Janeiro: mín. 22°C/máx. 30°C nesta terça (28); mín. 21°C/máx. 33°C na quarta (29) e mín. 23°C/máx. 34°C na quinta (30).

São Paulo: mín. 17°C/máx. 25°C nesta terça (28); mín. 17°C/máx. 27°C na quarta (29) e mín. 19°C/máx. 28°C na quinta (30).

Vitória: mín. 25°C/máx. 30°C nesta terça (28); mín. 25°C/máx. 33°C na quarta (29) e mín. 22°C/máx. 35°C na quinta (30).

Centro-Oeste

A previsão é de chuvas superiores a 60 mm no Centro-Oeste, especialmente no início da semana, no noroeste mato-grossense. Nas demais áreas, a massa de ar quente e seca reduz os acumulados de chuvas ao longo da semana, que não devem ultrapassar os 40 mm, mantém as temperaturas elevadas e diminui a umidade relativa que pode chegar a 20%.

Veja as temperaturas previstas nas capitais para os próximos dias:

Brasília: mín. 18°C/máx. 28°C nesta terça (28); mín. 17°C/máx. 28°C na quarta (29) e mín. 17°C/máx. 29°C na quinta (30).

Campo Grande: mín. 21°C/máx. 32°C nesta terça (28); mín. 22°C/máx. 33°C na quarta (29) e mín. 22°C/máx. 31°C na quinta (30).

Cuiabá: mín. 23°C/máx. 35°C nesta terça (28); mín. 23°C/máx. 36°C na quarta (29) e mín. 23°C/máx. 35°C na quinta (30).

Goiânia: mín. 21°C/máx. 32°C nesta terça (28); mín. 20°C/máx. 30°C na quarta (29) e mín. 19°C/máx. 32°C na quinta (30).

Nordeste

A previsão do Inmet indica acumulados de chuvas que podem superar 70 mm no norte da região, principalmente do Maranhão até o Rio Grande do Norte. Porém, desde o sertão da Paraíba até o sul Bahia, uma massa de ar quente e seca reduz os acumulados de chuvas, que contribui para manter temperaturas elevadas e reduzir a umidade relativa que pode chegar a 20%.

Veja as temperaturas previstas nas capitais para os próximos dias:

Aracaju: mín. 25°C/máx. 31°C nesta terça (28); mín. 25°C/máx. 31°C na quarta (29) e mín. 24°C/máx. 31°C na quinta (30).

Fortaleza: mín. 23°C/máx. 29°C nesta terça (28); mín. 24°C/máx. 30°C na quarta (29) e mín. 24°C/máx. 30°C na quinta (30).

João Pessoa: mín. 24°C/máx. 32°C nesta terça (28); mín. 25°C/máx. 31°C na quarta (29) e mín. 24°C/máx. 32°C na quinta (30).

Maceió: mín. 23°C/máx. 31°C nesta terça (28); mín. 24°C/máx. 30°C na quarta (29) e mín. 23°C/máx. 31°C na quinta (30).

Natal: mín. 24°C/máx. 30°C nesta terça (28); mín. 24°C/máx. 30°C na quarta (29) e mín. 24°C/máx. 31°C na quinta (30).

Recife: mín. 25°C/máx. 30°C nesta terça (28); mín. 25°C/máx. 29°C na quarta (29) e mín. 25°C/máx. 30°C na quinta (30).

Salvador: mín. 23°C/máx. 30°C nesta terça (28); mín. 24°C/máx. 31°C na quarta (29) e mín. 23°C/máx. 31°C na quinta (30).

São Luís: mín. 23°C/máx. 28°C nesta terça (28); mín. 24°C/máx. 28°C na quarta (29) e mín. 23°C/máx. 28°C na quinta (30).

Teresina: mín. 24°C/máx. 30°C nesta terça (28); mín. 24°C/máx. 30°C na quarta (29) e mín. 23°C/máx. 31°C na quinta (30).

Norte

A previsão é de volumes de chuva maiores que 70 milímetros (mm) em grande parte da região, principalmente em áreas do Amazonas, Roraima, Pará e Tocantins. Nas demais áreas, os acumulados de chuva ficarão abaixo de 50 mm.

Veja as temperaturas previstas nas capitais para os próximos dias:

Belém: mín. 23°C/máx. 30°C nesta terça (28); mín. 23°C/máx. 30°C na quarta (29) e mín. 23°C/máx. 30°C na quinta (30).

Boa Vista: mín. 25°C/máx. 34°C nesta terça (28); mín. 24°C/máx. 36°C na quarta (29) e mín. 23°C/máx. 35°C na quinta (30).

Macapá: mín. 24°C/máx. 29°C nesta terça (28); mín. 23°C/máx. 31°C na quarta (29) e mín. 24°C/máx. 32°C na quinta (30).

Manaus: mín. 24°C/máx. 32°C nesta terça (28); mín. 24°C/máx. 32°C na quarta (29) e mín. 24°C/máx. 32°C na quinta (30).

Palmas: mín. 22°C/máx. 30°C nesta terça (28); mín. 22°C/máx. 31°C na quarta (29) e mín. 22°C/máx. 31°C na quinta (30).

Porto Velho: mín. 22°C/máx. 30°C nesta terça (28); mín. 23°C/máx. 30°C na quarta (29) e mín. 23°C/máx. 29°C na quinta (30).

Rio Branco: mín. 22°C/máx. 30°C nesta terça (28); mín. 22°C/máx. 31°C na quarta (29) e mín. 22°C/máx. 31°C na quinta (30).

