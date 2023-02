O legado do Carnaval para as tradições gaúchas

Assim como acontece com desfile das escolas de samba, coreografias do Enart precisam ser explicadas ao público. CTG Lalau Miranda, no Enart

Deivis Bueno

Não sou daqueles que fazem piada enaltecendo a cultura gaúcha e desmerecendo o Carnaval. Sabem por quê? Porque prefiro aprender com os carnavalescos. E não há exemplo melhor do que o querido amigo Cláudio Brito. Quando éramos colegas na Rádio Gaúcha, o Brito fazia acontecer, lutava pelas escolas, buscava espaços na programação, ia atrás até de patrocínios para as coberturas. Mais que um comunicador, era um ativista. E eu me inspiro nele.

Vou trazer outro exemplo. Percebem o quanto as histórias por trás das alegorias espetaculares do Carnaval carioca são contadas na televisão? E os artistas que nelas sobem ou vestem as fantasias, como são reverenciados? São entrevistados, aparecem para fotos, verdadeiras estrelas. Isso sem falar dos carnavalescos…Todos considerados celebridades…

Pois é: temos aqui um show magnífico para chamar de nosso, o Enart, e quando falamos das coreografias de entrada, que de certa forma lembram em muito o espetáculo da Sapucay, praticamente ignoramos as histórias por trás das apresentações, bem como seus artistas. Podemos, inclusive, aprender com elas. Sabem como eu fiquei conhecendo a história do surgimento do Hino Rio-grandense? Assistindo à apresentação do CTG Piá do Sul, de Santa Maria.

E a saga dos “capitães do mato”, serviçais de fazendas do tempo da escravidão, responsáveis por capturar os escravos que fugiam das senzalas? Aprendi com o PTG Bocal de Prata, de Osório. Teve uma coreografia magnífica, do CTG Cel Thomaz Luiz Osório, de Pelotas, em que a Liliana Cardoso viveu uma “ama de leite”, mulher preta que dava peito para amamentar os bebês das sinhás.

Puxadores de samba? Para que mais talentosos que os integrantes dos musicais dos CTGs? Rainha da bateria? Temos a primeira-prenda…Se eles tem carnavalescos, nós temos os talentosos instrutores e coreógrafos…

Então, assumi esse compromisso comigo mesmo: a partir deste ano, vamos trabalhar para contar em reportagens algumas histórias de coreografias que serão apresentadas no festival em Santa Cruz do Sul, como faz a imprensa faz com as escolas de samba. Acredito ser esse o grande legado das invernadas dos CTGs: difundir a nossa história e tradição através da dança. E por falar em danças tradicionais, anuncio, desde já, que vem aí o Desafio Farroupilha 2023, totalmente diferente e desafiador.

