‘O Pior Vizinho do Mundo’ e ‘Alerta Máximo’ estreiam nos cinemas de Rondônia

Uma comédia dramática interpretada por Tom Hanks e um longa de ação suspense chegam aos cinemas de Rondônia nesta quinta-feira (26).

Em “O Pior Vizinho do Mundo”, Tom Hanks vai interpretar um rabugento. Seu personagem, Otto Anderson, é um homem de 60 anos que planeja acabar com sua vida após a morte de sua esposa. Mas ele acaba fazendo amizade com seus vizinhos e vendo a vida através de lentes mais positivas. O filme é uma adaptação do romance sueco de 2012 “Um homem chamado Ove”.

Já em “Alerta Máximo” o público conhece um piloto, vivido pelo Gerard Butler, que se vê preso em uma zona de guerra depois de ser forçado a pousar seu avião comercial durante uma terrível tempestade.

Outros seis filmes estão em cartaz nos cinemas do estado, entre eles “Avatar: O Caminho da Água”, “Gato de Botas 2: O Último Pedido” e “Babilônia”. Todos eles foram indicados ao Oscar 2023.

