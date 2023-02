O que acontece quando ‘crianças geniais’ crescem

Depois que um menino de 4 anos ingressou na Mensa, a maior organização do mundo para QIs elevados, perguntamos a adultos que eram crianças superdotadas como eles lidavam com as expectativas altas. Christopher Guerin já foi considerado o garoto mais inteligente do Reino Unido. Ele hoje é diretor do departamento de matemática em uma escola.

Chris Guerin/BBC

Um menino de 4 anos ganhou as manchetes na semana passada depois de se tornar o membro mais jovem do Reino Unido da Mensa, a sociedade internacional para pessoas com QI super alto.

Teddy, que pode contar até cem em seis idiomas, incluindo mandarim, já está muito à frente de seus colegas.

Mas o que acontece com crianças como Teddy quando crescem?

Duas décadas atrás, Christopher Guerin estava em uma posição semelhante à de Teddy. Ele foi classificado como a criança mais inteligente do Reino Unido aos 12 anos em 2002, superando milhares de outras crianças.

“Foi algo que minha família e eu não esperávamos”, diz Guerin, agora com 32 anos. “Meu rosto estava em todos os jornais, inclusive no site da BBC.”

Com um QI de 162, ele já era membro da Mensa. Ele se juntou à organização depois de ver Lisa Simpson se inscrever, durante um episódio de “Os Simpsons”.

A Mensa tem 140 mil membros em todo o mundo e aceita pessoas que pontuam entre os 2% melhores da população em geral em um teste de inteligência.

A organização se descreve como “a principal sociedade de alto QI do mundo”, oferecendo a seus membros um espaço para que pessoas se socializem, cresçam intelectualmente e se envolvam em atividades interessantes.

A vitória de Guerin abriu muitas oportunidades para ele, incluindo um convite para assistir seu time favorito, o Aston Villa, jogar com o presidente do clube e uma viagem gratuita para a Irlanda – país de origem de seus pais -, paga pelo Irish Tourist Office.

As pessoas ao redor de Guerin esperavam que ele fosse excelente, e ele não achou isso negativo. Na verdade, isso o encorajou. “Pessoalmente, respondi bem a isso”, diz ele.

“Acho que mesmo se não tivesse vencido, eu gostaria de me destacar no que estava fazendo de qualquer maneira, mas isso definitivamente me deu outro incentivo. Frequentei uma escola primária estadual, o que significava que ser academicamente competitivo fazia parte do espírito da escola de qualquer maneira, então era um ambiente muito bom e a maioria das pessoas reagia positivamente.”

O garoto mais inteligente do Reino Unido concluiu três mestrados, incluindo um em Cambridge, e atualmente está estudando para seu doutorado.

Chris Guerin conheceu jogadores do Aston Villa, incluindo Gareth Southgate.

Chris Guerin/BBC

Ele trabalha como vice-diretor em uma escola secundária, onde usa sua experiência para incentivar seus alunos.

“Já dei palestras sobre como aproveitar ao máximo as oportunidades”, conta Guerin, que se casou há alguns meses. “Não precisa ser exames ou coisas acadêmicas, mas seja lá o que você estiver interessado, é uma coisa muito legal de se fazer.”

Educação escolar em casa

Arran Fernandez, de 27 anos, era outra criança superdotada e diz que também não enfrentou nenhuma pressão adicional.

Ele tinha apenas 15 anos quando foi para a Universidade de Cambridge estudar matemática, tornando-se o aluno mais jovem daquela instituição desde 1773. Aos 18 anos, era o campeão em matemática da universidade.

Fernandez, que foi educado em casa, diz: “Minha experiência [na faculdade] certamente não foi típica, mas também não sinto falta dela. Cada experiência é única à sua maneira”.

Socialmente, nunca me importei muito em comparar minha idade com a dos outros, então não me sentia diferente dos meus colegas por causa da minha idade. Entrar na universidade pela primeira vez é uma mudança de vida e uma nova experiência para todos, seja aos 15 ou 18 anos”.

Fernandez, que agora é professor associado de matemática na Eastern Mediterranean University, no norte de Chipre, diz que sempre tentou fazer o melhor em seu trabalho. “Isso é para minha própria satisfação e não por pressão externa.”

“Descobri que as pessoas geralmente tinham grandes expectativas em relação a mim, pensando que eu deveria ser um ‘gênio’ por causa da minha idade, mas não deixei que as percepções ou expectativas de estranhos afetassem o meu psicológico ou colocassem pressão indevida sobre mim.”

Mas ele diz que não gosta do termo “gênio infantil”.

“Eu não era – e não sou – um gênio, apenas alguém que recebeu oportunidades educacionais excepcionais e foi capaz de tirar o melhor proveito delas.”

Ele diz que as oportunidades e o apoio que teve não o tornam “melhor” do que ninguém – pelo menos o inspiraram a “tentar apoiar outros a alcançar oportunidades e sucessos semelhantes”, diz ele.

A vida profissional dos adultos

É claro que ser talentoso quando criança não significa que você faz tudo do seu jeito o tempo todo.

Jocelyn Lavin, que cresceu musicalmente talentosa e foi aceita na prestigiada Chetham’s School of Music em Manchester, diz que ser considerada uma criança gênio não a afetou negativamente enquanto crescia.

Mas ela acrescenta que, na vida profissional adulta, as pessoas geralmente querem que as coisas sejam feitas de uma certa maneira – “e não gostam quando você não se encaixa no molde e tem sua própria maneira de pensar e ver as coisas”.

Jocelyn Lavin quando criança e agora como adulta

Jocelyn Levin/BBC

Lavin trabalhou como professora e secretária, entre outros empregos, e algumas semanas atrás ela se candidatou ao seu “papel perfeito”.

“Preenchi o questionário de inscrição e enfatizei que sentia que poderia fazer bem o trabalho com minhas habilidades de investigação”, explica ela. “No entanto, eles responderam que minhas respostas às perguntas no formulário eram o oposto do que eles procuravam para o cargo, o que me fez sentir que as habilidades que tenho estão me impedindo de procurar emprego.”

Wendy Berliner, uma jornalista da área da educação, diz que muitas vezes, para adultos, tornar-se excepcional “tem mais a ver com fatores como determinação, motivação, curiosidade”.

“O suporte também é muito importante: com pessoas que são grandes realizadoras, você geralmente descobrirá que há alguém muito solidário por trás que os encoraja”, diz ele.

Criar uma criança Mensa pode ser ‘exaustivo’

O talentoso consultor da Mensa Lyn Kendall diz que os jovens da organização são altamente motivados: eles têm uma “necessidade” de aprender .

Ele diz que a Mensa administra um grupo de apoio para pais de crianças superdotadas que atualmente conta com cerca de 300 famílias. Ser pai de uma criança Mensa é exigente, diz ele. “É cansativo e frustrante, ao ponto de quase arruinar casamentos.”

Berliner observa que qualquer um que pense ter um filho superdotado deve encorajá-lo “a ser uma pessoa que se sente confortável e feliz em sua vida, isso é o mais importante”.

E muitos pais podem estar nessa mesma posição agora.

Depois que Teddy ganhou as manchetes por seu alto QI, Kendall recebeu 38 e-mails de pais de crianças de 3 e 4 anos pedindo ajuda.

Eles diziam: “Temos um filho assim.”

