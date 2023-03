O que é alexandrita, pedra preciosa oferecida como garantia no golpe contra jogadores do Palmeiras

Pedra pode custar mais de R$ 360 mil por quilate. Polêmica veio à tona após ex-jogador do Palmeiras Gustavo Scarpa perder mais de R$ 6 milhões em investimentos. A Xland, empresa em que jogadores do Palmeiras aportaram dinheiro e tiveram prejuízo milionário ao buscar investimentos em criptomoedas, usava uma suposta reserva de pedras preciosas como garantia de perda para suas aplicações. A tal pedra é a alexandrita, um tipo de mineral derivado do crisoberilo e uma das pedras preciosas mais raras do mundo. (saiba mais sobre ela abaixo)

A ideia era dar segurança aos atletas, para que não hesitassem ao fazer as transferências de milhões de reais. Como mostraram áudios revelados pelo Fantástico no último domingo, esse foi um dos artifícios que convenceram o meia Gustavo Scarpa a investir mais de R$ 6,3 milhões na empresa.

“Nós temos depositados R$ 2,1 bilhões em pedras de alexandrita. É o terceiro metal precioso mais valioso do mundo. Ele serve como lastro das nossas operações. Fora o patrimônio da empresa, que são chácaras, terrenos. O nosso patrimônio é bastante grande”, disse Gabriel Nascimento, sócio da Xland em um dos áudios da reportagem.

O esquema funcionava da seguinte maneira:

O investidor aportava seu dinheiro na empresa Xland, que dizia ter autorização para operar investimentos em criptomoedas;

Essa empresa mantinha um contrato que prometia retorno de 5% ao mês em cima do valor investido;

E prometia garantia das operações, com lastro em pedras preciosas de alexandrita.

A Xland, no entanto, nunca comprovou que, de fato, tem reservas da pedra preciosa. Questionado pela reportagem do Fantástico, Nascimento alegou que elas existem, mas não mostrou comprovantes.

Mensagens de texto e de áudio revelam detalhes do golpe sofrido por Gustavo Scarpa

O que é a alexandrita?

A alexandrita é a sexta pedra preciosa mais valiosa do mundo, segundo a joalheria Astteria, atrás apenas de esmeralda, rubi, diamante rosa, jadeite e diamante azul. Um levantamento feito pela revista Forbes em 2015 também apontava a alexandrita nessa posição.

Além da pedra natural, laboratórios também produzem uma versão sintética, com as mesmas características físicas, químicas e ópticas. Apesar da semelhança, essas versões custam muito menos do que as naturais, segundo a Sociedade Internacional de Joias.

Qual o valor da pedra preciosa?

Segundo a Sociedade Internacional de Joias, o preço varia de acordo com o tamanho. Pedras com mais de um quilate custam de US$ 50 mil a US$ 70 mil por quilate. Em reais, seria o equivalente a R$ 264 mil a R$ 368 mil em média. Nas pedras menores que um quilate, o valor do quilate é de US$ 15 mil, diz a entidade.

Origem e truque óptico

Ela foi descoberta nos Montes Urais, na Rússia, por volta de 1830 – seu nome inclusive é uma homenagem ao Czar Alexandre II. Ela também é encontrada em Sri Lanka, no leste da África e no Brasil, com extrações na Bahia, no Espírito Santo e, principalmente, em Minas Gerais.

A pedra tem um “truque” de cor e luz que a torna uma das mais valiosas do mundo, além da raridade. Na luz natural, ela varia entre tons de verde e azul, chegando a lembrar a esmeralda. Na artificial, ganha tons de vermelho e roxo.

Mata