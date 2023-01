O que é Personal Organizer? Conheça destaque em Bragança Paulista

Ela está no grupo “Bragança Para Mulheres”. E conta curiosidades sobre a área de atuação aqui em bate-papo exclusivo. Falamos com Fabi Gomes A empreendedora Fabi Gomes está aqui conosco nesta página especial. Participante do grupo “Bragança Para Mulheres”, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, ela compartilha dicas, informações e curiosidades sobre a área em que atua.

Fabi Gomes é Personal Organizer. A empresária explica quais são os seus diferenciais hoje no mercado regional com a empresa Tutto Organizzato em Bragança Paulista.

“Personal Organizer, conhecida como organizadora profissional ou consultora em organização, é a especialista em organização de ambientes. Trabalho de maneira personalizada, desenvolvo projetos em ambientes residenciais, corporativos, consultorias e treinamentos de funcionárias. Com a organização, levo aos clientes a otimização de espaço e do tempo. Auxilio as clientes a encontrarem soluções inteligentes e funcionais para seu ambiente ou rotina, melhorando a qualidade de vida de toda família”, explicou.

“A organização de armários, closets, gavetas e despensas é uma tarefa importante que ajuda a maximizar o espaço e melhorar o dia a dia em nossa casa. Como exemplo, para as gavetas dos armários, os organizadores chamados colmeias, ajudam muito com as peças íntimas. A bagunça não volta mais! Costumo indicar diversos produtos organizadores que facilitam a organização, como a utilização do cabide ideal, os cestos e caixas organizadoras e divisórias para os armários. Sabemos que a organização traz para nossa vida uma mudança de hábito, por isso levo as soluções personalizadas para cada espaço, para que fique fácil manter a organização na correria do dia a dia”, acrescentou.

Fabi Gomes

Arquivo Pessoal/ Divulgação

Dicas da empreendedora

Fabi Gomes destaca dicas importantes que podem inspirar a sua caminhada como empreendedora.

Ame o que você faz e busque inovação

Confie em você e em seu potencial; não desista nos 5 primeiros erros, tente novamente todas as vezes. Os obstáculos chegam para nos fortalecer

O cliente é o dono do seu negócio, o atendimento personalizado é essencial e muito importante

Para sua carreira de empreendedora é fundamental as parcerias de negócios

Curiosidades da carreira

Em entrevista, Fabi Gomes revela curiosidades da trajetória profissional. “Conheci a profissão de Personal Organizer em 2013 quando precisei pesquisar um tema para o TCC, cursando a graduação em RH. Ainda se falava muito pouco nas redes sociais, quando me deparei com o tema e fiquei encantada pela transformação que a organização traz para a vida das pessoas. Trabalho há mais de 15 anos na área administrativa e na educação, com pós-graduação nas duas áreas e resolvi empreender como personal Organizer. Fiz diversos cursos de capacitação e criei a Tutto Organizzato onde concilio as duas profissões a mais de 6 anos. Pretendo fazer uma transição de carreira e me dedicar mais ao empreendedorismo e dar andamento aos novos projetos em organização”.

A força da comunidade

Na entrevista, a empreendedora reforçou a importância do grupo Bragança Para Mulheres. “A comunidade Bragança Para Mulheres é um grupo de negócios onde temos parcerias em diversos segmentos, fazemos muito networking. Ingressei no grupo logo no início em dezembro de 2021, e foi muito importante para meu negócio. A troca de conhecimentos nos encontros dá a oportunidade de aprendermos coisas novas, conhecer novas histórias e fazer novas amizades. Dentro do grupo não há concorrentes, tem espaço para todas e a energia é muito boa e leve. Amo fazer parte dessa comunidade”.

Vídeo de Fabi Gomes com o trabalho de Personal Organizer

