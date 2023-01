O que é turismo?

Olá, amigos!



Hoje escrevo sobre a definição de turismo. Nos dicionários e livros especializados, as explicações do que é turismo nos arremetem a experiências, interfaces, emoções que sofremos em uma viagem em local onde não firmamos residência e não somos remunerados.

Mas será somente isso?

Quando marcamos uma viagem o que buscamos naquele momento?

Porque escolhemos determinado local, por curiosidade ou existe algo a mais na escolha?

Além de ser há muitos anos do trade turístico, pois sou diretora do Hotel Fazenda Foz do Marinheiro, em Cardoso, as minhas experiências em turismo podem ser traduzidas em algumas milhagens a mais do que o normal das viagens que fiz por diversos países do mundo.





Viajei para os mais diversos locais e das mais variadas maneiras, desde os passeios pelo estado e pelo país como também em turnês, trailers, acampamentos, em hotéis das mais variadas categorias como os requintados de Dubai até pousadas simples no meio do mato. Já fui em festivais na Inglaterra, nos arrozais chineses e até no trânsito caótico da Cambodia, Egito, Vietnã. Passei um dia num país, mas também já fiquei 40 dias viajando pelo mundo. Com essa vivência, vou tentar responder as questões acima com textos leves e fotos que vão falar por si mesmas, pois trazem imagens fascinantes.





Certa vez li, em um livro, que toda criança deveria aprender geografia viajando de avião, pois sentiriam e veriam a grandeza do mundo e suas diferenças. Depois das minhas andanças, concordo plenamente com o autor da obra e vou mais além, defendo o princípio que deveria estar na Declaração dos Direitos Humanos que “cada cidadão deve fazer, pelo menos, uma viagem em sua vida”, assim como os muçulmanos devem ir pelo menos uma vez à Meca na vida. Eles vão, com muitas dificuldades, voltando até sem herança econômica, mas com a vida renovada e com um enorme patrimônio emocional e cultural. São Francisco de Assis estava certo: “quem não viaja, só conhece a primeira página da vida”.





Você que me acompanhará periodicamente neste espaço poderá interagir comigo, comentando cada matéria, e assim, discutirmos cada ponto do turismo que apresentarei aqui, não só de minhas viagens, mas também do meu lado empreendedora na área turística contando um pouco das coisas que acontecem em um hotel.

Continue viajando comigo!



Ufficio Stampa