O que fazer em Campinas e região: fim de semana tem ‘O Mágico de Oz’, ‘Chapeuzinho Vermelho’ e show de Francisco, el Hombre

Agenda cultural recheada de atrações de carnaval também conta com opções de teatro e shows. Há atividades para todas as idades; veja a relação completa. Carnaval no Campinas Shopping em 2022.

Luiz Mazzotini

O g1 fez um levantamento das principais atividades de lazer na região de Campinas (SP) para este fim de semana. Além dos blocos de rua e shows do carnaval, a programação conta com shows de stand-up, espetáculos teatrais e de dança, shows e exibição de filmes.

Carnaval para crianças na região de Campinas: bloquinhos, pintura de rosto e oficinas são atrações; veja programação

Blocos de Carnaval 2023: confira a programação completa em Campinas até 21 de fevereiro

A programação reúne eventos pagos e gratuitos (confira os detalhes abaixo). A relação de atividades pode sofrer alteração e atualização.

Campinas

Exposição de projeções imersivas – Van Gogh & Impressionistas

Ateliê 360º na exposição Van Gogh & Impressionistas

LightLand Produções

Data e horário: até domingo, 26 de fevereiro

Local: Parque D. Pedro Shopping

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra, Campinas

Horário: ​de 10h às 22h de segunda a sábado; 12h às 20h aos domingos e feriados

Ingressos: ​R$110 inteira e R$55 meia-entrada nos fins de semana, de segunda a sexta R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada. Entradas podem ser adquiridas no site

Show Irmão Victor, com participação especial de Tatá Aeroplano

Data: quinta-feira, 16 de fevereiro, às 20h

Local: Área de Convivência, Sesc Campinas

Endereço: Rua Dom José I, 270/333, Bonfim

Ingressos: entrada gratuita, sem retirada de ingressos

Classificação: livre

Informações: por meio do site

Lume Teatro realiza o “Terra Lume” – programação gratuita em Barão Geraldo

Demonstração: Prisão para a Liberdade com Carlos Simioni

Data: quinta-feira, 16 de fevereiro, às 20h30

Local: Lume Teatro

Endereço: Rua Carlos Diniz Leitão, 150, Barão Geraldo

Ingressos: serão distribuídas senhas com 1h de antecedência

Informações: por meio do site

Espetáculo de sombras “Garatuja Boom!!”, com Núcleo Vraaa

Data: quinta-feira, 16 de fevereiro, às 19h

Local: Jardim do Galpão, Sesc Campinas

Endereço: Rua Dom José I, 270/333, Bonfim

Ingressos: entrada gratuita, com retirada de ingressos limitados na Central de Atendimento do Galpão a partir de uma hora antes do início da atividade

Classificação: livre

Informações: por meio do site

Roda de Samba da Palhaça Rubra

Palhaça Rubra

Gal Oppido

Data: sexta-feira, 17 de fevereiro, às 15h

Local: Área de Convivência, Sesc Campinas

Endereço: Rua Dom José I, 270/333, Bonfim

Ingressos: entrada gratuita

Classificação: livre

Informações: por meio do site

Oficina de dança flamenca, com Dani Carvalho, bailarina, coreógrafa e professora de dança

Data: sexta-feira, 17 de fevereiro, às 15h

Local: Mezanino do Galpão, Sesc Campinas

Endereço: Rua Dom José I, 270/333, Bonfim

Ingressos: entrada gratuita, sem retirada de ingressos

Classificação: maiores de 18 anos

Informações: por meio do site

Stand-up “Show Solo – Fase de Testes”, com Afonso Padilha

Data: sexta-feira, 17 de fevereiro, às 21h

Local: Teatro Oficina do Estudante, no Shopping Iguatemi Campinas

Endereço: Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina

Ingressos: entre R$ 45 e R$ 90, na bilheteria do teatro ou através do site

CarnaBrasuca com Baile da Massa Real e DJ Peixoto

Data: sexta-feira, 17 de fevereiro, às 22h

Local: Brasuca Espaço Cultural

Endereço: Avenida Santa Isabel, 800, Barão Geraldo

Ingressos: entre R$ 25 e R$ 50, por meio do site

CarnaBrasuca com Maikão, Bagaço Trio e DJ Peixoto

Data: sábado, 18 de fevereiro, às 22h

Local: Brasuca Espaço Cultural

Endereço: Avenida Santa Isabel, 800, Barão Geraldo

Ingressos: a partir de R$ 20, por meio do site

CarnaForró com Coisa de Zé

Data: domingo, 19 de fevereiro, às 18h

Local: Brasuca Espaço Cultural

Endereço: Avenida Santa Isabel, 800, Barão Geraldo

Ingressos: envie seu nome até às 17h da data do evento, por meio do site

CarnaBrasuca com Maikão e DJ Peixoto

Data: segunda-feira, 20 de fevereiro, às 22h

Local: Brasuca Espaço Cultural

Endereço: Avenida Santa Isabel, 800, Barão Geraldo

Ingressos: a partir de R$ 20, por meio do site

CarnaBrasuca com Bagaço Trio e DJ Peixoto

Data: terça-feira, 21 de fevereiro, às 22h

Local: Brasuca Espaço Cultural

Endereço: Avenida Santa Isabel, 800, Barão Geraldo

Ingressos: a partir de R$ 20, por meio do site

Stand-up “Reclamação do dia”, com Cleber Rosa

Data: sábado, 18 de fevereiro, às 18h

Local: Teatro Oficina do Estudante, no Shopping Iguatemi Campinas

Endereço: Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina

Ingressos: entre R$ 30 e R$ 60, na bilheteria do teatro ou através do site

Aula festa “Pernambucalizando Campinas”

Data: sábado, 18 de fevereiro

Horários e locais:

Jardim do Galpão às 11h

Área de Convivência às 15h

Endereço: Rua Dom José I, 270/333, Bonfim, Sesc Campinas

Ingressos: entrada gratuita

Classificação: livre

Informações: por meio do site

Confecção de Fantasias e Adereços para Pais e Filhos, com Família Maker

Data: de 18 à 21 de fevereiro às 13h

Local: Espaço de Tecnologias e Artes, Sesc Campinas

Endereço: Rua Dom José I, 270/333, Bonfim

Ingressos: entrada gratuita, com inscrições limitadas no local, em cada dia, a partir dos 30 minutos que antecedem a atividade

Classificação: livre

Informações: por meio do site

Apresentação Charanguinha do França

Data: sábado, 18 de fevereiro, às 16h30

Local: Jardim do Galpão, Sesc Campinas

Endereço: Rua Dom José I, 270/333, Bonfim

Ingressos: entrada gratuita, com retirada de ingressos na Central de Atendimento do Galpão a partir de 1h antes do início

Classificação: livre

Informações: por meio do site

Baile de carnaval Mãetinê

Data: domingo, 19 de fevereiro, às 10h30

Local: Quiosque do Galpão, Sesc Campinas

Endereço: Rua Dom José I, 270/333, Bonfim

Ingressos: entrada gratuita, sem retirada de ingressos

Classificação: livre

Informações: por meio do site

Espetáculo de dança “Concerto para La Ursa”, com Cia. Brasílica

Data: domingo, 19 de fevereiro, às 15h

Local: Área de Convivência, Sesc Campinas

Endereço: Rua Dom José I, 270/333, Bonfim

Ingressos: entrada gratuita, sem retirada de ingressos

Classificação: livre

Informações: por meio do site

Teatro para bebês “Um Baú de Barulhinhos”

Data: domingo, 19 de fevereiro, às 15h

Local: Teatro Oficina do Estudante, no Shopping Iguatemi Campinas

Endereço: Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina

Ingressos: entre R$ 25 e R$ 50, na bilheteria do teatro ou através do site

Espetáculo teatral “Chico Xavier – Mensagens de amor”

Data: domingo, 19 de fevereiro, às 20h

Local: Teatro Oficina do Estudante, no Shopping Iguatemi Campinas

Endereço: Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina

Ingressos: entre R$ 40 e R$ 80, na bilheteria do teatro ou através do site

Espetáculo infantil “Chapeuzinho Vermelho: Uma surpresa para o lobo”

Data: segunda-feira, 20 de fevereiro, às 15h

Local: Teatro Oficina do Estudante, no Shopping Iguatemi Campinas

Endereço: Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina

Ingressos: entre R$ 25 e R$ 50, na bilheteria do teatro ou através do site

Espetáculo infantil “O Mágico de Oz”

Data: terça-feira, 21 de fevereiro, às 15h

Local: Teatro Oficina do Estudante, no Shopping Iguatemi Campinas

Endereço: Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina

Ingressos: entre R$ 25 e R$ 50, na bilheteria do teatro ou através do site

Espetáculo musical POIN o Pé no Frevo, com Pequena Orquestra Interativa (POIN)

Data: domingo, 19 de fevereiro, às 16h30

Local: Galpão Multiuso, Sesc Campinas

Endereço: Rua Dom José I, 270/333, Bonfim

Ingressos: entrada gratuita, com retirada de ingressos limitados na Central de Atendimento do Galpão a partir de 1h antes do início

Classificação: livre

Informações: por meio do site

CarnaCantiga, com Trupe Trupé

Data: segunda-feira, 20 de fevereiro, às 16h30

Local: Galpão Multiuso, Sesc Campinas

Endereço: Rua Dom José I, 270/333, Bonfim

Ingressos: entrada gratuita, com retirada de ingressos limitados na Central de Atendimento do Galpão a partir de 1h antes do início

Classificação: livre

Informações: por meio do site

Arrastão de Frevo, com Núcleo Fervo

Data: terça-feira, 21 de fevereiro, às 15h

Local: Jardim do Galpão, Sesc Campinas

Endereço: Rua Dom José I, 270/333, Bonfim

Ingressos: entrada gratuita, sem retirada de ingressos

Classificação: livre

Informações: por meio do site

Show Francisco, El Hombre

Francisco, El Hombre

Renata Monteiro / Divulgação

Data: terça-feira, 21 de fevereiro, às 16h30

Local: Galpão Multiuso, Sesc Campinas

Endereço: Rua Dom José I, 270/333, Bonfim

Ingressos: entre R$ 10 e R$ 30, por meio do site

Classificação: 16 anos

Hortolândia

Espetáculo “O Jogo”

Data: quarta e quinta-feira, 15 e 16 de fevereiro, às 19h30 e às 21h

Local: Escola de Artes “Augusto Boal”

Endereço: Rua Casemiro de Abreu, s/nº, Jardim Amanda

Entrada: gratuita, mediante retirada de senha 30 minutos antes do espetáculo

Exibição do filme “Em Respect: A História de Aretha Franklin”

Data: sexta-feira, 17 de fevereiro, às 19h30

Local: Escola de Artes “Augusto Boal”

Endereço: Rua Casemiro de Abreu, s/nº, Jardim Amanda

Entrada: gratuita

VÍDEOS: destaques da região de Campinas

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vittorio Ferla