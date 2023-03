O que fazer nas férias: dica de roteiros para viagem em família em Foz do Iguaçu

É possível curtir Foz do Iguaçu nas férias de julho ou nas de final de ano. Descubra os melhores passeios para cada época Sua família prefere viajar no inverno ou no verão? Independente da resposta, a verdade é que existem excelentes opções do que fazer nas férias em Foz do Iguaçu, em qualquer época do ano.

A cidade abriga belezas naturais incríveis, museus temáticos, ótimos lugares para fazer compras e muito mais. São atrações perfeitas para viagens em família e que farão suas férias serem inesquecíveis.

Para te ajudar a decidir o roteiro, preparamos dicas sensacionais para as férias de inverno e de verão em Foz do Iguaçu. Confira e aproveite a diversão da melhor forma:

O que fazer nas férias de julho em Foz do Iguaçu

O inverno em Foz do Iguaçu é excelente para quem gosta de temperaturas amenas, sem um frio muito rigoroso. A média de temperatura em julho, o mês em que menos chove no ano, varia entre 12º C e 23º C, mas em algumas madrugadas pode chegar perto de 5º C.

A nossa dica para aproveitar melhor essa época é conhecer os museus e parques temáticos locais. Um deles é o Dream Land Museu de Cera, que abriga estátuas em tamanho real de figuras públicas, como Papa Francisco e Rainha Elizabeth, além de personagens marcantes da ficção, como o capitão Jack Sparrow e Lord Voldemort.

O museu de cera faz parte do Dreams Park Show, um complexo com inúmeras outras atrações. Você pode se divertir em família no Vale dos Dinossauros, no Dreams Motor Show (museu de carros antigos) e ainda no Maravilhas do Mundo, que conta com centenas de réplicas de paisagens mundiais famosas. Mas se a ideia é viver o inverno de fato, vá ao Dream Ice Bar: um bar totalmente de gelo, com temperaturas de até -15º C.

Para ter roupa para suportar esse frio congelante, a dica é fazer compras nos sensacionais shoppings de Cidade del Leste, como o Shopping Itaipu e o Shopping Paris.

Além dessas atrações, também sugerimos os seguintes passeios para viagem em família no inverno de Foz do Iguaçu:

Marco das 3 Fronteiras: visão espetacular das paisagens do Brasil, Argentina e Paraguai, em uma praça com ótimas experiências gastronômicas;

Templo Budista Chen Tien: estátuas gigantes e lindos jardins para relaxar e sentir a paz dessa tradição milenar;

Centro de Falcoaria: imersão no universo das aves de rapina que encanta os amantes da natureza.

Férias de verão em Foz do Iguaçu

Se você pretende viajar para Foz entre dezembro e fevereiro, esteja preparado para o calor: saia sempre com bastante água, chapéu e protetor solar. A temperatura máxima nessa época gira em torno dos 31º C, mas em alguns dias pode chegar a até 36º C e a sensação térmica ainda mais.

Nada melhor, então, que aproveitar as águas da cidade. O verão é o período perfeito para visitar as Cataratas do Iguaçu, que, geralmente, estão com grande volume devido às chuvas frequentes da estação.

Visitar a Garganta do Diabo, maior queda da água das Cataratas, é a típica experiência para recordar a vida toda. O local demarca a fronteira entre o Brasil e Argentina e vale a pena ser conhecido nos dois lados, que dão perspectivas diferentes e refrescam o visitante com as águas trazidas pelo vento.

À noite, aproveite a ótima temperatura dessa época para viver a experiência da Itaipu Iluminada: espetáculo de luz e sons promovido pela Itaipu Binacional. A hidrelétrica oferece também ótimos passeios durante o dia, como o Refúgio Biológico e a Itaipu Panorâmica.

As férias de verão em Foz do Iguaçu também são ótimas oportunidades para visitar as seguintes atrações:

Parque das aves: visitas imersivas dentro de uma instituição referência em preservação da mata atlântica;

Macuco Safari: passeios de barco, rafting, trilha e outras aventuras pelo Parque Nacional do Iguaçu;

Acquamania: parque aquático com tobogãs de mais de 20 metros e a encantadora Ilha da Fantasia para a criançada.

A melhor hospedagem em Foz do Iguaçu

Faça chuva ou faça sol, o conforto e a comodidade ideais para sua família está no Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort.

Hotel Bourbon Foz do Iguaçu

Hotel Bourbon – Foto Arquivo

Além da excelência em serviços de hospedagem, o único Eco Resort da região ainda é referência em preservação ambiental e traz inúmeras atrações para todas as idades:

O local oferece spa, quadra de esportes, refúgio de animais, suítes temáticas e Espaço da Turma da Mônica, tirolesa infantil, piscinas, paredão de escalada e muito mais!

Piscina Bourbon Foz do Iguaçu

Hotel Bourbon – Foto Arquivo

No resort, independentemente do clima, a diversão está garantida sem precisar sair da hospedagem.

A Rede Bourbon ainda conta com Bourbon Destination Club: um programa de férias que traz flexibilidade e economia para suas viagens serem ainda melhores.

Clique aqui para conhecer melhor o Bourbon Cataratas e programe agora a sua viagem!

Sobre a Rede Bourbon

A Bourbon Hotéis e Resorts é uma empresa 100% brasileira atuando há 60 anos no mercado hoteleiro com marcas próprias como Bourbon, Rio Hotel e Be. A rede soma mais de 20 unidades em três países (Brasil, Paraguai e Argentina) e em mais de 20 cidades. São aproximadamente 5.000 acomodações que a colocam entre as dez maiores marcas hoteleiras atuantes no Brasil. É reconhecida por sua gastronomia premiada, ambientes elegantes, acolhedores e atendimento de excelência, garantindo o padrão Bourbon de hospedar e receber.

●Site oficial

●Facebook

●Instagram

●LinkedIn

●Nossa página no g1

Vito Califano