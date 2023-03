o-que-os-nomes-das-aves-nos-ensinam-sobre-representatividade-feminina?

Coluna “Histórias Naturais” traz uma reflexão sobre porque, na maior parte dos casos, as características presentes apenas nos machos inspiraram os nomes de muitas espécies de aves. No Dia Internacional das Mulher, a coluna “Histórias Naturais” traz uma reflexão sobre o fato da representatividade das mulheres transcender as relações humanas e estar presente até em nossa relação com outros seres vivos.

Estrelinha-ametista fêmea tem coloração distinta do macho

Ananda Porto/Globo Repórter

Há alguns meses, em uma passarinhada aqui na Serra da Bocaina, fiquei encantado ao conseguir observar pelo binóculo por alguns longos segundos uma fêmea de estrelinha-ametista. De flor em flor, ela voava rápido, mas calmamente, tomando seu “café da manhã” em um arbusto de lantana. Assim que ela desapareceu, peguei o celular para adicionar o registro na minha lista do eBird daquela manhã. Enquanto digitava o nome da espécie me dei conta que a fêmea de estrelinha-ametista não tem nada de ametista, referência à coloração da pedra preciosa presente apenas na garganta do macho.

Recentemente havia lido um artigo publicado na prestigiada revista científica Nature que demonstrava que Brasil, China, alguns países da África e os Estados Unidos possuem um número desproporcionalmente maior de aves com nomes científicos que fazem homenagem a pessoas europeias do que outros países do mundo, incluindo a própria a Europa. De acordo com os autores, esse viés europeu na nomenclatura científica das aves é uma incomoda herança do período colonial. Além disso, eles ressaltam que esses nomes científicos carregam pouca informação ecológica sobre as espécies, quando comparados com nomes indígenas pré-existentes que geralmente chamam atenção para características do comportamento das aves.

Estrelinha-ametista-fêmea é considerado um dos menores beija-flores da fauna brasileira

Anderson Silva/VC no TG

A fêmea de estrelinha-ametista-que-não-tem-ametista e a lembrança do artigo sobre os nomes científicos europeus de aves não europeias aguçou minha curiosidade… Será que os nomes populares “machistas” são um fenômeno comum entre as aves brasileiras? Para responder essa questão resolvi analisar os nomes de todos os 89 beija-flores brasileiros.

Comecei separando em quais deles o nome é baseado em alguma característica morfológica (por exemplo, beija-flor-azul-de-rabo-branco). Feito isso, analisei quais dessas espécies tem dimorfismo sexual, ou seja, macho e fêmea são diferentes morfologicamente. Finalmente, analisei se caso o nome faça referência a alguma característica presente apenas em um dos sexos se é uma característica presente apenas no macho ou apenas na fêmea. Por exemplo, embora tenha marcado dimorfismo sexual, tanto o macho quanto a fêmea do beija-flor-de-topete-verde possuem um topete verde (ainda que ele seja muito menor na fêmea), já no caso do beija-flor-de-topete-azul apenas o macho possui topete azul.

Beija-flor-de-topete-verde é uma das preciosidades do Caparaó

Carlos Otávio Gussoni

Análises feitas, descobri que em todos os 27 nomes populares de beija-flores brasileiros que fazem referência às características morfológicas presentes em apenas um dos sexos, a referência é a uma característica exclusiva do macho da espécie. Ou seja, chamamos cerca de 30 espécies de beija-flores brasileiros por nomes que não as representam, como a fêmea do topetinho-vermelho-que-não-tem-topetinho-vermelho ou a fêmea do bico-reto-azul-que-não-é-azul.

Os beija-flores são um dos grupos de aves com dimorfismo sexual mais marcado. Nas espécies em que macho e fêmea são diferentes, geralmente o macho possui plumagem muito mais colorida e chamativa, cujo objetivo é conquistar a fêmea. Vai ver esse inegável viés machista nos nomes represente apenas o fato dos machos serem mais coloridos e chamativos e não o fato da ornitologia ter sido durante muito tempo uma ciência dominada principalmente por homens brancos. Ou não… Para ter uma segunda “opinião”, resolvi analisar os nomes de um outro grupo de aves, os papa-formigas.

Os papa-formigas formam uma das mais numerosas famílias de aves brasileiras (Thamnophilidae), com 192 espécies. Assim como os beija-flores, muitos papa-formigas possuem grande dimorfismo sexual. No entanto, diferente dos beija-flores, os Thamnophilidae possuem uma paleta de cores bem mais modesta, com predomínio de tons cinzas, pretos, marrons, castanhos e branco. Por isso, afirmar se a plumagem da fêmea ou do macho é mais chamativa na maioria das espécies é uma mera questão se você gosta mais da cor preta ou castanha.

O nome choca-canela faz referência a cor da fêmea

Anderson Sandro/INaturalist

Análises feitas novamente, descobri que entre as 192 espécies de papa-formiga brasileiros, 35 espécies possuem dimorfismo sexual e seus nomes populares fazem referência a alguma característica exclusiva do macho ou da fêmea. Dessa vez os machos não ganharam sem as fêmeas marcarem pontos, mas levaram de goleada. Trinta e um nomes populares dos Thamnophilidae brasileiros fazem referência à características presentes apenas nos machos. As quatro fêmeas que foram as exceções cabem em duas linhas: choca-de-garganta-preta, chorozinho-de-cabeça-pintada, choca-canela e formigueiro-de-cara-ruiva.

Essas 35 espécies de papa-formiga, os beija-flores e muitas outras aves brasileiras têm muitas histórias para nos contar sobre representatividade de gênero, e pretendo explorar essas histórias em um artigo científico mais extenso. Mas o viés claramente machista dos nomes populares das aves (que certamente não é uma vergonha exclusiva da língua portuguesa) gerou situações emblemáticas, como o caso dos chorórós.

No Brasil, o chororó-preto é encontrado na Amazônia ocidental, ao sul do rio Amazonas (AM, RO, AC)

Thibaudaronson/INaturalist

Os machos dos diferentes chororós do gênero Cercomacroides são muito parecidos, com plumagem de diferentes tons escuros, já as fêmeas possuem coloração castanha e ferrugínea bastante chamativa. Apesar disso, as três espécies brasileiras do gênero cujo os nomes referem-se à característica da plumagem foram batizadas com três nomes tão parecidos, assim como os machos, que são basicamente sinônimos: chororó-preto (Cercomacroides serva), chororó-escuro (Cercomacroides tyrannina) e chororó-negro (Cercomacroides nigrescens).

Alguns artigos científicos recentes têm proposto a revisão dos nomes populares das aves em diferentes línguas para corrigir situações como essas e muitas outras em que os nomes das aves podem ser considerados, no mínimo, inapropriados. Mudanças nesse sentido tem sido consideradas e implementadas em diferentes países. Sendo o segundo país do mundo em riqueza de espécies de aves, talvez já esteja passando da hora de revisitarmos os nomes das aves brasileiras.

Reconhecer a situação é o primeiro passo para mudança. Mas enquanto essas mudanças não acontecem por aqui, recomenda-se que novos nomes científicos e populares das aves façam referência às características presentes em ambas os sexos, ou então a locais geográficos, ou a nomes indígenas.

Histórias Naturais é a coluna semanal do biólogo Luciano Lima no Terra da Gente

Arte/TG

Costumo dizer que observar aves também é uma ótima forma de observar e aprender sobre outros seres, já que nas passarinhadas nunca encontramos só passarinhos. Mas “passarinhar” também é uma ótima forma de observar o comportamento do bicho “homem”, olha aí outra espécie de animal em que com frequência o nome do “macho” é utilizado para se referir a todos os indivíduos, independente do gênero.

O apagamento histórico das mulheres, frequentemente demonstrado em tantos temas e situações, transcende o mundo humano e, literalmente, está escrito até mesmo em nossa relação com outros seres. Além de parabéns, no Dia Internacional das Mulheres, deixo essa reflexão para que, independe da espécie, elas sejam lembradas sempre, não apenas no dia 8 de março.

*Luciano Lima é biólogo e faz parte da equipe do Terra da Gente

