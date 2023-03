O que pensa a nova Câmara: maioria dos deputados federais do RS é a favor de imposto único

Levantamento exclusivo mostra a opinião dos deputados federais eleitos sobre 18 temas. G1 ouviu 26 dos 31 parlamentares gaúchos da nova Casa que tomou posse em 2023. Nova Câmara: levantamento do g1 mostra o que pensam deputados eleitos

O que pensam os deputados federais que tomaram posse em 2023? O g1 procurou os 513 eleitos para saber a opinião deles sobre 18 temas que poderão constar da pauta de debates no Legislativo e têm relevância pública. Do Rio Grande do Sul, 26 dos 31 parlamentares responderam as perguntas.

Entre 1º de dezembro e 24 de março, mais de 30 jornalistas aplicaram o questionário em todo o Brasil. Parte dos deputados respondeu pessoalmente ou por telefone; já outra parte respondeu por e-mail, aplicativos de mensagens ou por intermédio das assessorias. Todos foram informados de que a divulgação das respostas não seria feita de forma individualizada.

No RS, cinco deputados decidiram não responder ou prometeram enviar as respostas, mas não o fizeram.

É a favor da criação de um imposto único, que reúna PIS/COFINS, ICMS, entre outros atualmente existentes?

21 deputados responderam que são a favor;

4 responderam que não são a favor;

1 não respondeu a essa pergunta;

5 não responderam ao questionamento.

É a favor de corrigir a defasagem da faixa de isenção do imposto de renda, que iria para R$ 5 mil?

25 responderam que são a favor;

1 não respondeu a essa pergunta;

5 não responderam ao questionamento.

É a favor de manter as emendas do relator (“orçamento secreto”) sem que possam ser identificados e divulgados os autores das emendas?*

4 responderam que são a favor;

20 responderam que não são a favor;

2 não responderam a essa pergunta;

5 não responderam ao questionamento.

* A pesquisa com os deputados eleitos começou a ser feita em dezembro, antes de o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir pela inconstitucionalidade do orçamento secreto.

É a favor da volta da cobrança de um tributo no salário para financiar sindicatos?

5 responderam que são a favor;

18 responderam que não são a favor;

3 não responderam a essa pergunta;

5 não responderam ao questionamento.

É a favor da manutenção do teto de gastos?

17 responderam que são a favor;

9 responderam que não são a favor;

5 não responderam ao questionamento.

É a favor da privatização de estatais?

11 responderam que são a favor;

5 responderam que são a favor apenas das deficitárias;

10 responderam que não são a favor;

5 não responderam ao questionamento.

É a favor da cobrança de imposto de renda sobre dividendos?

14 responderam que são a favor;

12 responderam que não são a favor;

5 não responderam ao questionamento.

É a favor de novas medidas para restringir a entrada de refugiados no Brasil?

5 responderam que são a favor;

21 responderam que não são a favor;

5 não responderam ao questionamento.

É a favor de facilitar a compra e o porte de armas?

7 responderam que são a favor;

9 responderam que preferem manter as regras atuais;

10 responderam que preferem restringir;

5 não responderam ao questionamento.

É a favor da redução da maioridade penal?

9 responderam que são a favor;

7 responderam que são a favor para determinados casos;

10 responderam que não são a favor;

5 não responderam ao questionamento.

É favorável à legalização da maconha?

3 responderam que são a favor;

12 responderam que são a favor somente para fins medicinais;

10 responderam que não são a favor;

1 não respondeu a essa pergunta;

5 não responderam ao questionamento.

É a favor de tornar a homofobia crime?

22 responderam que são a favor;

3 responderam que não são a favor;

1 não respondeu essa pergunta;

5 não responderam ao questionamento.

É favorável a permitir o aborto?

4 responderam que são a favor em mais situações;

18 responderam que são a favor nas situações atualmente previstas em lei;

4 responderam que são a favor em menos situações ou em nenhuma situação;

5 não responderam ao questionamento.

É a favor de classificar como crime de terrorismo a invasão de propriedades?

11 responderam que são a favor;

14 responderam que não são a favor;

1 não respondeu a essa pergunta;

5 não responderam ao questionamento.

É a favor de manter a Lei de Cotas?

3 responderam que são a favor;

15 responderam que querem ampliar;

7 responderam que querem restringir;

1 não respondeu a essa pergunta;

5 não responderam ao questionamento.

É a favor que o governo intervenha na Petrobras para baixar o preço dos combustíveis?

10 responderam que são a favor;

13 responderam que não são a favor;

3 não responderam a essa pergunta;

5 não responderam ao questionamento.

É a favor da regulamentação dos jogos de azar?

16 responderam que são a favor;

8 responderam que não são a favor;

2 não responderam a essa pergunta;

5 não responderam ao questionamento.

Se considera de direita, de centro ou de esquerda?

9 responderam que são de esquerda;

6 responderam que são de centro;

11 responderam que são de direita

5 não responderam ao questionamento.

As religiões dos deputados

5 responderam que são católicos;

1 respondeu que é evangélico;

1 respondeu que é de religião afro-brasileira de matriz africana;

1 respondeu que é luterano;

1 respondeu que é cristão;

1 respondeu que não tem religião;

2 não responderam a essa pergunta;

5 não responderam ao questionamento.

Os times de futebol dos deputados

11 responderam que são do Grêmio;

6 responderam que são do Internacional;

2 responderam que são do Brasil de Pelotas;

1 respondeu que é do Juventude;

1 respondeu que é do Caxias;

1 respondeu que é do Rio Grande;

1 respondeu que é do Gaúcho de Passo Fundo;

1 respondeu que é do Palmeiras (SP);

2 não responderam a essa pergunta;

5 não responderam ao questionamento.

