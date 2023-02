O que se sabe e o que falta saber sobre a morte de dois bebês após surto de diarreia na Maternidade de Campinas

Recém-nascidos estavam internados quando apresentaram sintomas. Ao todo, 17 pacientes foram contaminados antes de o surto ser contido. Área da Maternidade de Campinas

Jonatan Morel / EPTV

As causas da morte de dois bebês durante um surto de diarreia no Hospital Maternidade de Campinas (SP) estão em investigação por meio de um comitê específico para este tipo de ocorrência. Na espera de laudos, a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), Andrea von Zuben, e o presidente do hospital explicaram as hipóteses e os próximos passos.

O surto durou seis dias (6 a 9 de fevereiro) e, ao todo, 17 recém-nascidos internados na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) foram contaminados. Dez precisaram ser transferidos para a terapia intensiva (UTI) neonatal porque tiveram o quadro de saúde agravado.

Destes, oito tiveram alta ao longo do carnaval e dois faleceram. Outros sete seguiam internados até esta quinta-feira (23). Andrea não soube dizer se os internados ainda estão com diarreia.

Além das mortes, a Maternidade também convive com outro problema: o Devisa interditou, por falta de médicos, metade dos leitos de UTI Neonatal (leia aqui). A interdição não tem relação com o surto de diarreia, ressaltou o presidente do hospital, Marcos Miele da Ponte, porque sequer ocorreram no mesmo setor.

Quem são os bebês?

A diarreia foi a causa das mortes?

Qual foi o agente causador?

Como ocorreu a transmissão?

Quais os próximos passos da investigação?

O que diz o hospital?

1. Quem são os bebês?

Tanto a Maternidade quanto a Prefeitura de Campinas não divulgaram nome ou idade dos recém-nascidos que faleceram.

Ao g1, o presidente do hospital disse que não pode informar os dados pessoais por força do sigilo médico. Ele também não informou quais eram os quadros de saúde dos bebês internados.

2. A diarreia foi a causa das mortes?

O presidente do hospital informou que a causa da morte foi septicemia, uma falência múltipla dos órgãos causada por infecção. Questionado se há relação direta com a diarreia, Ponte afirmou que aparentemente sim, mas isso depende de confirmação.

A diretora do Devisa afirma que isso está em investigação. A expectativa é que um dos laudos aguardados, o do Adolfo Lutz, seja enviado nos próximos dias.

Andrea ressaltou, ainda, que a diarreia pode não ter sido a causa da morte, mas “corroborado” para levar aos óbitos. Isso porque os bebês internados na UTI ou na UCI já estavam com alguma outra condição de saúde que exige atenção.

“Claro que em qualquer doença que a gente tenha um idoso, uma criança, um bebê, depende do quadro que a pessoa tem para ver se alguma coisa que venha a mais pode melhorar, piorar, enfim”.

3. Qual foi o agente causador?

O Devisa suspeita que uma bactéria tenha causado o surto, mas isso também depende do resultado de exames.

“O que foi observado lá é diarreia líquida com várias evacuações durante o mesmo dia por vários bebês. Então isso se configura um surto e existe a suspeita de um agente etiológico bacteriano, ou seja, o causador ser uma bactéria, porém ainda falta laudo do Instituto Adolfo Lutz que a gente está cobrando diariamente para confirmar a suspeita”, disse Andrea.

O presidente do hospital completou que a bactéria seria domiciliar, ou seja, não é alguma multirresistente e hospitalar.

4. Como ocorreu a transmissão?

O presidente da Maternidade de Campinas, Marcos Miele da Ponte, afirmou que a investigação vai apontar a forma, mas que as bactérias são transmitidas, normalmente, por superfície de contato. Ele acrescenta a possibilidade da transmissão por leite.

Já a diretora do Devisa disse já ter uma hipótese, mas preferiu aguardar a confirmação por meio de exames.

“Eu prefiro esperar para falar. A gente já tem uma hipótese, mas para não ser leviana eu prefiro estar com isso bastante fechado. Depois a gente tem um compromisso de elucidar, comunicar, mas neste momento eu prefiro não falar”.

5. Quais os próximos passos da investigação?

Segundo o Devisa, os resultados da apuração preliminar feita pelo hospital serão remetidos ao Comitê de Óbito Materno e Infantil da Secretaria de Saúde de Campinas.

O comitê municipal também emite parecer. Segundo Andrea, o prazo para conclusão dessa apuração é “longo”.

“Este comitê é composto de várias pessoas. Todas as entidades hospitalares que atendem têm representantes e tem representante das unidades básicas também”, completou Ponte.

Presidente do Hospital Maternidade de Campinas, Marcos Miele da Ponte

Johnny Inselsperger/EPTV

Falta de médicos

A Maternidade admitiu, em nota, o baixo número de profissionais médicos horizontalistas (que fazem as visitas diárias) e de profissionais fisioterapeutas. A direção afirma que o hospital enfrenta “uma crise financeira grave, o que dificulta a contratação de novos profissionais”.

Além da crise, a diretoria informou que faltam profissionais horizontalistas no mercado. “Também há a necessidade de mais quatro médicos com especialização em Neonatologia para plantões diários na escala de horizontalista”.

O hospital também argumenta que administra a maior UTI Neonatal da Região Metropolitana de Campinas (RMC), “atendendo prematuros extremos, por ser referência para gestação de alto risco”.

“A Maternidade de Campinas realiza cerca de 750 partos por mês, dos quais 60% pelo SUS – Sistema Único de Saúde. Ressaltamos ainda, que a Instituição enfrenta uma crise financeira grave, o que também dificulta a contratação de novos profissionais”, afirma a direção.

Transferência de bebês

Com a interdição de 20 leitos da UTI Neonatal, a Maternidade informou que fará a transferência dos bebês prematuros para outros hospitais na região. Até esta quinta-feira (23), 32 recém-nascidos estavam internados e a expectativa é manter somente 20.

O Hospital da Mulher da Unicamp (Caism), uma das unidades de referência regional para atendimento de gestantes e recém-nascidos, informou que se dispôs a auxiliar. No entanto, a reforma da unidade reduziu o número de leitos a 14.

Desde 17 de fevereiro, três gestantes internadas na Maternidade e com possibilidade de nascimento de crianças prematuras foram transferidas para o Caism.

“Uma delas já nasceu e está internada em nossa unidade de terapia intensiva neonatal. As outras duas gestantes estão internadas e em tratamento clínico e no momento sem indicação de interrupção prematura da gestação”, informou o Caism.

Hospital da Mulher da Unicamp (Caism)

Reprodução/EPTV

Superlotação nos outros hospitais

O impacto, no entanto, fez com que a administração do Caism procurasse postergar, na medida do possível, a internação de gestantes de ambulatório de pré-natal de alto risco. “Apesar de nossa capacidade de atendimento excedida, a partir da sexta-feira (17), houve 6 internações em nossa unidade neonatal, sendo 4 da cidade de Campinas”.

Hospital da Mulher da Unicamp deixa de receber pacientes por demanda espontânea

Na manhã desta quinta, o Caism abrigava 23 internados, nove a mais do que a capacidade de atendimento. As crianças estão alojadas em ambiente do bloco operatório do hospital, o que compromete o atendimento de outras pacientes de outros setores da unidade.

“No período do feriado recebemos ainda solicitações de receber também recém nascidos, porém não foi possível devido à superlotação de nossa unidade neonatal”.

Já no Hospital e Maternidade PUC-Campinas, outra unidade de referência a UTI Neonatal possui 16 leitos do SUS, mas está com 18 internados. Com isso, há gestantes de alto risco na enfermaria SUS e no centro obstétrico.

Mesmo com a pressão no hospital, a central de regulação de vagas está enviando pacientes de urgência e emergência. A PUC-Campinas também afirma que segue atendendo demanda espontânea (na porta).

“A situação está sendo comunicada diariamente aos órgãos públicos competentes e à Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross)”.

Vittorio Ferla