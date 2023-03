O que se sabe e o que falta saber sobre grávida e filhos resgatados de cárcere privado no RJ

Vítimas foram encontradas em uma casa no bairro Santa Clara, em São Francisco de Itabapoana, no Dia Internacional da Mulher. Segundo a polícia, a mulher tem 30 anos e vivia com o autor do crime desde que tinha 12 anos. Homem foi preso em flagrante por manter mulher e três filhos em cárcere privado

Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher grávida de sete meses e seus três filhos menores de idade foram resgatados de cárcere privado em uma casa no bairro Santa Clara, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense, na quarta-feira (8).

O homem, que mantinha os quatro em cárcere, foi preso em flagrante.

O g1 preparou um material com as principais informações sobre o caso. Veja abaixo tudo o que já foi esclarecido:

Quando as vítimas foram encontradas?

Como elas estavam?

Há quanto tempo a mulher tinha relação com o homem?

O que foi encontrado na casa?

Por quais crimes o homem vai responder?

Qual suporte as vítimas estão recebendo?

1. Quando as vítimas foram encontradas?

A mulher de 30 anos, que está grávida de 7 meses, foi encontrada junto com os três filhos dela em uma casa no bairro Santa Clara, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense.

O resgate ocorreu no Dia Internacional da Mulher, data que ressalta a importância da luta por direitos e igualdade de gênero, bem como a urgência em combater a violência contra as mulheres.

A Polícia Civil recebeu denúncias informando sobre a situação e representou à Justiça pela busca domiciliar e localizou as vítimas.

As crianças são filhas do agressor e da mulher. Os filhos têm 7, 9 e 13 anos.

2. Como elas estavam?

A polícia informou que a mulher sofria constantes agressões e ameaças do homem. A mulher foi encontrada com diversos hematomas pelo corpo.

A Polícia Civil não informou a situação que as crianças estavam, nem em qual situação elas eram mantidas no cárcere, se tinham acesso à comida, por exemplo.

3. Há quanto tempo a mulher tinha relação com o homem?

De acordo com a polícia, a mulher, de 30 anos, estava com o homem há pelo menos 18 anos. Ela estava em um relacionamento com o homem desde que ela tinha 12 anos.

A polícia não informou a idade do homem preso.

Para preservar a identidade das vítimas menores de idade, a polícia também não divulgou o nome completo do homem, apenas as iniciais J.E.S.F.

4. O que foi encontrado na casa?

Armas apreendidas em casa onde mulher grávida e três crianças foram resgatadas de cárcere privado em São Francisco de Itabapoana, no RJ

Divulgação/Polícia Civil

O resgate foi realizado por policiais civis da 147ª DP e policiais militares. Segundo a polícia, o homem “possuía um arsenal em casa” e ameaçava testemunhas. Entre as armas apreendidas estão:

1 pistola;

20 munições calibre .380;

4 estojos deflagrados calibre .380;

1 facão;

1 canivete;

3 rádios de comunicação;

1 espingarda e três celulares.

5. Por quais crimes o homem vai responder?

Ele responderá por cárcere privado qualificado e também pelos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O g1 perguntou à Polícia Civil a idade que o homem tinha quando começou a se relacionar com a mulher, quando ela tinha 12 anos, e se o homem também poderia responder por estupro de vulnerável. Mas até a última atualização desta reportagem não teve retorno.

6. Qual suporte as vítimas estão recebendo?

As polícias Civil e Militar não divulgaram os nomes das vítimas mas, diante da ocorrência, o g1 entrou em contato com a Prefeitura de São Francisco de Itabapoana para saber se alguma ação de apoio às vítimas está sendo realizada.

O município informou que a Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, já solicitou à Polícia Civil o contato ou a forma de localizar as vítimas para fazer a busca ativa da família, a fim de avaliar a situação e tomar as providências de assistência que se fizerem necessárias.

