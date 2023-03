O que se sabe e o que falta saber sobre morte de cozinheira após panela de pressão explodir em restaurante no interior de SP

Caso aconteceu em churrascaria de Mogi Guaçu (SP) na noite de quinta-feira (9), e vídeo mostra momento da explosão; imagens são fortes. Polícia Civil investiga circunstâncias. Câmeras de segurança flagram explosão de panela que matou cozinheira em Mogi Guaçu

Uma cozinheira de 36 anos morreu após uma panela de pressão explodir em uma churrascaria de Mogi Guaçu (SP) na noite de quinta-feira (9). O caso foi registrado como morte acidental na Delegacia Seccional da cidade.

Câmeras do circuito interno de segurança mostraram o momento da explosão e a mulher sendo arremessada contra uma bancada com a força do estouro (veja no vídeo acima). A vítima é natural do Maranhão, e o corpo será velado e enterrado em São Luís (MA).

Abaixo, o g1 selecionou perguntas e respostas sobre o que já se sabe e o que ainda falta saber sobre o caso – clique para ver detalhes:

O que aconteceu?

Quem é a vítima?

Onde e quando serão velório e enterro?

A churrascaria estava regularizada?

O que causou a explosão?

1. O que aconteceu?

Momento da explosão em churrascaria de Mogi Guaçu (SP)

Câmeras de segurança

Uma panela de pressão explodiu em uma churrascaria de Mogi Guaçu na noite de quinta-feira e matou uma das cozinheiras do local.

Outra funcionária da cozinha relatou para a Polícia Militar (PM) que utilizava a panela minutos antes do acidente. Ela afirmou que desligou a boca do fogão depois de a panela pegar pressão e continuou o trabalho. Pouco depois, houve a explosão.

A Guarda foi acionada para atender a ocorrência, mas, quando chegou ao local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia constatado que ela tinha morrido.

Segundo a Polícia Civil, a explosão resultou em um ferimento na cabeça da mulher, que morreu na hora.

2. Quem é a vítima?

Alminda Maria Teixeira da Costa Neta, de 36 anos, morreu após uma panela de pressão explodir em Mogi Guaçu

Reprodução/Funerária Brandino’s

A vítima é a cozinheira Alminda Maria Teixeira da Costa Neta, de 36 anos. Ela morava nos fundos da Churrascaria Chimarrão, onde morreu, e estava no primeiro dia de trabalho.

Antes de se mudar para Mogi Guaçu, a cozinheira trabalhava em um restaurante de Vinhedo (SP).

Alminda não tem familiares nas duas cidades, mas deixa dois filhos – as idades não foram divulgadas. De acordo com o dono da churrascaria, ela era divorciada.

3. Onde e quando serão velório e enterro?

A vítima será velada e sepultada em São Luís, no Maranhão, estado natal dela.

A funerária responsável informou, na tarde desta sexta-feira (10), que o traslado estava programado para as 23h de sábado (11) em viagem de avião, saindo do Aeroporto de Guarulhos, na capital paulista. A data do sepultamento não foi confirmada.

4. A churrascaria estava regularizada?

Mogi Guaçu (SP) confirmou que a churrascaria está com alvará vencido, mas o funcionamento é considerado regular perante a prefeitura.

“O estabelecimento, por sua natureza de atividade, é desobrigado pela Resolução n° 51, editada em junho de 2019 pelo governo federal, de dispor de alvará emitido pela prefeitura para fins de funcionamento. Assim sendo, encontra-se, ainda que vencida esta documentação, em situação regular perante o município, com inscrição ativa e apto, consideradas as exigências competentes à cidade, a manter regularmente as suas atividades”, diz nota da administração.

Em nota nas redes sociais, a Churrascaria Chimarrão informou que foram prestados “todos os devidos socorros a vítima” e que prestou “toda assistência devida aos familiares, que são de outro estado”.

5. O que causou a explosão?

Ainda não se sabe o que teria provocado a explosão da panela de pressão.

A perícia foi ao local, e o caso foi registrado como morte acidental na Delegacia Seccional de Mogi Guaçu. As circunstâncias serão investigadas pela Polícia Civil.

