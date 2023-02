O que se sabe sobre o caso da mulher que filmou o próprio estupro para provar ataques do ex-marido em SP

Caso aconteceu em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Homem teve a prisão preventiva decretada por estuprar a ex-mulher enquanto ela estava desacordada por conta dos efeitos de remédios antidepressivos e calmantes. Homem é preso após espancar e estuprar a ex-mulher em Praia Grande

O empresário Ricardo Penna Guerreiro, de 46 anos, foi preso preventivamente por estuprar a ex-mulher, Juliana Rizzo, de 34, enquanto ela dormia por conta dos efeitos de remédios antidepressivos e calmantes. O caso, que gerou grande repercussão nacional, aconteceu em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

A mulher chegou a divulgar na internet imagens que comprovam o estupro. A vítima ainda acusa o ex-companheiro de espancá-la e agredir frequentemente o filho do casal. O g1 elaborou esta reportagem para mostrar o que já se sabe sobre o caso.

O que se sabe:

O que aconteceu?

O empresário Ricardo Penna Guerreiro foi preso, no último dia 27 de janeiro, por estupro de vulnerável [a ex-mulher], no bairro Canto do Forte, em Praia Grande (SP).

Policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município cumpriram o mandado de prisão temporária expedido contra o suspeito, que teria estuprado a vítima enquanto ela estava desacordada por conta dos efeitos de remédios antidepressivos e calmantes.

Quem é a vítima?

A estudante Juliana Rizzo, de 34 anos, que foi estuprada pelo ex-marido enquanto dormia, na casa do casal, em Praia Grande (SP).

Juliana foi vítima do ex-marido, que a espancava e a estuprava quando ela tomava medicamentos. Ele foi preso em Praia Grande, SP

Reprodução

O que diz a vítima?

Ao g1, a mulher contou ter sido estuprada pelo ex-marido enquanto dormia sob feitos dos remédios. Ela revelou, ainda, que Ricardo Penna Guerreiro a espancou em outras oportunidades, chegando a ameaçá-la de morte, além de ser agressivo com o filho do casal.

“Ele [Ricardo] me colocou no fundo do poço. Abusou de mim de todas as formas, com requintes de crueldade”, desabafou.

Ricardo Guerreiro é acusado de outros crimes?

Sim. O homem foi, inclusive, condenado a mais de 37 anos por tentativa de homicídio contra seis pessoas em 2000. Ele estava em liberdade devido a um habeas corpus.

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), na ocasião, Ricardo tentou matar seis pessoas em uma choperia em Praia Grande. À época com 24 anos, ele teria se desentendido com um grupo composto por seis pessoas e atirado contra elas junto com outro homem armado. Dois se feriram na tentativa de homicídio.

O que diz a defesa de Ricardo Guerreiro?

O advogado de defesa, Eugênio Malavasi, disse que o processo sobre a condenação está em tramitação e não se manifestará. Em relação às agressões, informou que não teve acesso aos autos, mas que “o acusado se declara inocente e irá provar o alegado no momento oportuno”.

Quando começaram as agressões?

A vítima contou ter começado a namorar com Ricardo em 2018 e casado com ele em 2019, mesmo ano em que nasceu o filho do casal. A princípio, segundo ela, o ex-marido aparentava ser amoroso, mas passado um tempo começaram as agressões verbais.

As agressões físicas tiveram início durante a gestação, logo no terceiro mês. Ao g1, ela revelou que naquele mesmo período começaram as ameaças de morte contra ela o bebê.

Vítima afirmar ter sido agredida pelo ex em Praia Grande por diversas vezes

Arquivo pessoal

Depois disso, a vítima disse ter saído de casa, mas retornou sob a promessa de que não seria mais agredida. As humilhações no entanto continuaram. O casamento, segundo ela, estava ‘ladeira abaixo’ e piorou quando o filho nasceu. Ela disse ter sofrido depressão pós-parto, que foi agravada pela morte da mãe em 2021.

A vítima contou ter tentado se separar diante das agressões físicas contra ela e o filho. A mulher até chegou a fugir para o interior, mas Ricardo descobriu e foi atrás dela – quando bateu o carro

O que aconteceu no acidente de carro?

Conforme divulgado pelo g1 em agosto de 2021, um carro de luxo, avaliado em cerca de R$ 275 mil, ficou completamente destruído após o motorista perder o controle e bater no estacionamento de uma clínica na Avenida Marechal Mallet, no Canto do Forte, em Praia Grande. Segundo testemunhas, o motorista estava em alta velocidade e escapou após a colisão.

Vítima disse que Ricardo bateu o carro enquanto a ameaçava de morte

Reprodução

Segundo a vítima, o motorista era Ricardo, que estava atrás dela. “Neste dia ele estava na rua tentando me matar”. A mulher ressalta que o ex-marido é “muito agressivo”. “Ele é um perigo para a sociedade. Eu lamento muito, porque é o pai do meu filho’.

Como a vítima divulgou o próprio estupro?

Por meio das redes sociais. Em uma postagem no Instagram, Juliana Rizzo divulgou imagens que mostram ela sendo abusada por Ricardo Guerreiro enquanto dormia. Na legenda da publicação, ela desabafou sobre a situação.

“Estupro no casamento existe sim. Quando uma mulher não quer ou quando ela está dopada de remédios (como era o meu caso) é estupro. Diversas vezes fui violentada, machucada enquanto estava sob efeito de antidepressivos e ansiolíticos devido a toda depressão e crises de ansiedade que eu adquiri nesse casamento. Esse monstro me destruiu durante muito tempo”, relatou Juliana.

Mulher faz post para provar que era estuprada pelo marido

Divulgação / Redes Sociais

