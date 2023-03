O que você precisa saber sobre o “selo eco” antes de viajar para Foz do Iguaçu

O que é turismo ecológico? E qual é a melhor opção de conexão com a natureza nas Cataratas do Iguaçu? Respondemos a essas e outras perguntas na reportagem a seguir A cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, é o destino onde encontramos as famosas Cataratas do Iguaçu, uma das maiores cachoeiras do mundo. A conexão com a natureza em Foz é instantânea. Respirando ar puro e se conectando com o que realmente importa.

Mas você já ouviu falar sobre “selo eco” quando falamos sobre viagem para Foz do Iguaçu? Quais são os diferenciais e as vantagens? Esclarecemos esses e outros questionamentos nesta reportagem especial.

Turismo Ecológico

O que é o turismo ecológico? O chamado ecoturismo promove atividades e vivências na natureza. Ele contribui para a formação de consciência ambiental e proporciona o desenvolvimento sustentável da região e da comunidade local.

Trata-se de um segmento de atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas. Um turismo que cuida da natureza!

A Organização Mundial de Turismo estima que 10% dos turistas em todo o mundo tenham como demanda o ecoturismo. A característica da hospedagem é aquela que preserva a natureza da região e todas as suas particularidades.

Selo eco!

Para garantir o “selo eco”, como referência no ecoturismo, o destino precisa cumprir uma série de requisitos. E você sabia que o Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort é o único com selo Eco da região? Presente em meio à mata nativa, possui piscinas com água termal, horta orgânica, espaços de lazer e temáticos da “Turma da Mônica”.

A apenas 12 km das Cataratas do Iguaçu e a 10 km do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, o Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort ocupa uma área total de 245 mil m². Oferece completa estrutura para lazer em perfeita harmonia com a natureza exuberante da região.

Bourbon Foz do Iguaçu

Hotel Bourbon – Foto Arquivo

Lembrando que a certificação “selo eco” qualifica o estabelecimento como um colaborador da sustentabilidade a partir do cumprimento de diretrizes de operação ambientalmente corretas. Clique aqui e saiba mais sobre a sustentabilidade do Bourbon.

Atenção para o Dia da Água

Você sabia que o Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de março? A ideia da data é colocar em discussão assuntos importantes relacionados com esse recurso natural. Não existe vida sem água. Portanto, precisamos compartilhar sempre uma mensagem de conscientização e valorização desse bem tão precioso.

Ao visitar o Eco Resort, você vai presenciar campanhas e ações práticas que reforçam a importância de cuidarmos da água em todos os nossos pequenos gestos do dia a dia. Utilizando da forma correta e se mostrando como um exemplo. A piscina infantil, por exemplo, é 100% abastecida por águas termais do Aquífero Guarani, um dos maiores do mundo.

Sobre a Rede Bourbon

A Bourbon Hotéis e Resorts é uma empresa 100% brasileira atuando há 60 anos no mercado hoteleiro com marcas próprias como Bourbon, Rio Hotel e Be. A rede soma mais de 20 unidades em três países (Brasil, Paraguai e Argentina) e em mais de 20 cidades. São aproximadamente 5.000 acomodações que a colocam entre as dez maiores marcas hoteleiras atuantes no Brasil. É reconhecida por sua gastronomia premiada, ambientes elegantes, acolhedores e atendimento de excelência, garantindo o padrão Bourbon de hospedar e receber.

