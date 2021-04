‘O Sartù “in giallo”: riso al forno con ripieno di datterini confit e basilico

Nella cucina napoletana, il riso al forno viene chiamato ‘O Sartù’. Ed è una delle grandi preparazioni della cucina dei “monzù”, cioè i cuochi napoletani. Nella versione napoletana, troviamo due tipi di Sartù: in bianco (senza pomodoro) o in rosso con pomodoro passato, che è decisamente quello più diffuso.



Vi propongo una versione diversa. Né bianca né rossa, in giallo. Reinterpreto un Sartù di riso rivisitato con un ripieno ai datterini gialli in doppia consistenza in passata. E spaccati in succo a metà. Una versione ricca di colore e sapori, con una doppia consistenza di pomodoro: in passata e al forno confit.



Ingredienti per 8 persone:

PER IL RIPIENO

• 200 g misto di carne tritata

• 100 g salsiccia Cervellata

• 40 g olio evo

• 30 g cipolla ramata tritata

• 100 g prosciutto cotto

• 100 g porcini a dadini

• 100 g pisellini novelli

• 50 g spaccatelle di datterini gialli

• vino bianco per sfumare

• 200 ml passata di datterini gialli

• 150 g provola affumicata grattatina

• buccia di limone

• dadini

• sale

• pepe

• basilico



PER IL RISO

• 500 g riso carnaroli

• 20 g burro

• 30 g burro per mantecatura

• 20 g burro per rifinitura

• 30 g cipolla tritata

• 50 g vino bianco

• basilico abbondante

• 1,2 lt brodo carne

• 150 g Parmigiano

• 2 uova battute

• pepe

• sale

• pane grattugiato qb



PER I DATTERINI GIALLI AL FORNO

• 500 g di pomodorini tipo datterini

• gialli spaccatelle

• 10 foglie di basilico

• sale fino

• pepe nero macinato al momento

• olio evo

• zucchero