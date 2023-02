O segredo do queijo Canastra: conheça a produção do alimento mineiro que ganha prestígio internacional

Queijo da Serra da Canastra foi considerado um dos 10 melhores do mundo pelo TasteAtlas, site que avalia produtos regionais. Reveja reportagem de 2022, feita em São Roque de Minas. O segredo do queijo Canastra: conheça a produção do alimento mineiro que ganha prestígio

O queijo Canastra vem ganhando status internacional: o alimento mineiro foi considerado um dos 10 melhores queijos do mundo pelo TasteAtlas, site que avalia produtos regionais.

Além disso, ele vem competindo com queijos como Roquefort e Brie da França e Emmental e Gruyère da Suíça.

Veja a segunda parte da reportagem sobre o queijo Canastra

As atividades que envolvem a produção do Canastra têm movimentado ainda empregos, turismo e até a sala de aula: crianças têm aulas com queijos da educação infantil ao ensino médio. É uma forma de explorar os sentidos, como olfato e paladar.

Reveja na reportagem completa nos dois vídeos acima.

De onde vem o que eu como: queijo

Vídeos mais assistidos do Globo Rural

pappa2200