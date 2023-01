‘O Território’ fica de fora da disputa ao Oscar 2023; conheça história do documentário filmado em Rondônia

Lista com cinco indicados na categoria Melhor Documentário Longa Metragem saiu nesta terça-feira (24). Premiação acontece em 12 de março. Cena do documentário ‘Território’

O documentário “O Território” está fora da disputa ao Oscar 2023 na categoria de Melhor Documentário Longa Metragem.

A Academia anunciou nesta terça-feira (24) a lista com cinco indicados na categoria, sem o documentário filmado em Rondônia. Veja quem segue na disputa:

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft

A House Made of Splinters

Navalny

A história de ‘O Território’

O documentário mostra a luta de indígenas Uru-Eu-Wau-Wau pela defesa de suas terras. Durante 1h24m de duração, o público entra nas rotinas de Bitaté, um jovem Uru-Eu-Wau-Wau e da ativista Ivaneide Bandeira, conhecida como Neidinha.

Eles ajudam a traçar a linha narrativa. O documentário mostra como Bitaté recebe a missão de ser uma nova liderança para seu povo na luta contra o desmatamento ilegal, queimadas, invasão e grilagem.

Ivaneide Bandeira, conhecida como Neidinha

Uma das cenas mostra o jovem liderando uma fiscalização dentro da terra indígena. Durante patrulhamento, ele e os parentes flagraram um homem armado, suspeito de invasão de terras, dentro da floresta.

Durante a abordagem, feita em 2020, os indígenas passaram álcool em gel nas mãos do suspeito e fizeram com que ele também usasse máscara, já que a pandemia de Covid-19 trazia preocupações.

Já Neidinha é mentora de Bitaté. Ela atua ativamente na proteção da floresta e dos povos indígenas de Rondônia. Entre os pontos sensíveis mostrados em “O Território” estão os desafios impostos à segurança da família dela por causa de seu trabalho de denunciar crimes ambientais.

Ari Uru-Eu-Wau-Wau

Ari Uru-eu-wau-wau foi encontrado morto em RO

A morte de Ari Uru-Eu-Wau-Wau também é mostrada em “O Território”. Ari trabalhava registrando e denunciando extrações ilegais de madeira dentro da aldeia, pois fazia parte do grupo de monitoramento do povo indígena.

Ele foi morto durante a noite de 17 de abril de 2020 e o corpo encontrado na manhã seguinte, com sinais de lesão contundente na região do pescoço, que ocasionou uma hemorragia aguda.

“Para o meu povo assistir esse documentário hoje é muito forte porque ele [Ari] esteve presente no início. Lembrar é um furo no coração da gente”, diz Bitaté.

Outdoors espalhados em Rondônia com a pergunta: “Quem matou Ari Uru-Eu-Wau-Wau?”

A TI Uru-Eu-Wau-Wau

A Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau passa por pelo menos 12 dos 52 municípios de Rondônia. Ela abriga nove povos, incluindo indígenas isolados. Entre as principais ameaças apontadas estão: desmatamento, queimadas e ações de grileiros, segundo o Instituto Socioambiental (ISA).

