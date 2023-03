‘O Urso do Pó Branco’, ‘A Primeira Comunhão’ e ‘Demon Slayer’ estreiam nos cinemas de Boa Vista

“John Wick 4”, “Shazam”, “Pânico VI” e outros quatro filmes também estão nos cinemas da capital. Confira a programação desta quinta-feira (30). Em ‘O urso do pó branco’, animal se vicia em cocaína após ter contato com a droga

Os filmes “O Urso do Pó Branco”, “A Primeira Comunhão” e “Demon Slayer: To the Swordsmith Village” estreiam nos cinemas de Boa Vista nesta quinta-feira (30). Ao todo, dez filmes estão em cartaz e a programação reúne filmes de gêneros variados em diferentes horários (veja a programação abaixo).

Inspirado numa história inusitada ocorrida em 1985 envolvendo drogas, corrupção e dinheiro, o Urso do Pó Branco conta a história de um animal que acabou ingerindo cocaína por engano.

A trama começa quando o traficante Andrew Thornton (Matthew Rhys), dentro de um avião cheio de cocaína, resolve se livrar de um flagrante da polícia e joga a carga fora, na esperança de recuperá-la depois.

Os 200 kg da substância caem no meio de uma floresta. Os traficantes chegam a procurar a encomenda, mas o urso acha ela primeiro.

O filme de terror ‘A Primeira Comunhão’ conta a história de duas amigas, Sara e Rebe, que vivem em uma pequena cidade na província de Tarragona. Em um dia, elas saem, se divertem e usam bebidas e drogas. Ao retornar para casa, encontram uma boneca com vestido de comunhão que vai mudar para sempre o curso da vida delas.

‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ são os dois últimos episódios remasterizados em 4K do anime. Com cortes especiais e inéditos. Os episódios contam o desfecho da história de menino de bom coração, que decide se tornar um caçador de demônios e transformar sua irmãzinha Nezuko novamente em humana. Tanjiro embarca em uma missão onde encontram os demônios Daki e Gyutaro.

Confira a programação

O Urso do Pó Branco

Gênero: Comédia/Suspense

Classificação: 18 anos

Cine Araújo: 14h25 – 19h45

Cine Super K: 19h – 22h15

PlayArte: 14h20 – 19h10 – 21h40

A Primeira Comunhão

Gênero: Terror

Classificação: 16 anos

Cine Araújo: 14h15 – 21h30

Demon Slayer: To the Swordsmith Village

Gênero: Ação/Fantasia

Classificação: 16 anos

Cine Araújo: 16h30 – 19h

Cine Super K: 19h

PlayArte: 17h30 – 20h

Shazam! A fúria dos Deuses

Gênero: Ação/Comédia

Classificação: Livre

Cine Araújo: 16h20 – 19h – 21h40

PlayArte:21h20

John Wick 4: Baba Yaga

Gênero: Ação

Classificação: 16 anos

Cine Araújo: 14h20 – 16h25 – 16h40 – 17h40 – 20h – 21h – 21h45

Cine Super K: 19h – 20h50 – 21h10

PlayArte: 14h – 15h – 17h20 – 18h20 – 20h40

Pânico IV

Gênero: Terror

Classificação: 18 anos

Cine Super K: 19h50

PlayArte:16h30

A Baleia

Gênero: Drama/Ficção

Classificação: 16 anos

PlayArte:14h50

Gato de Botas 2: O Último Pedido

Gênero: Ação/Comédia

Classificação: Livre

Cine Super K: 16h50

As Múmias e o Anel Perdido

Gênero: Ação/Animação

Classificação: Livre

Cine Super K: 18h

65 – Ameaça Pré-Histórica

Gênero: Ficção Científica/Ação

Classificação: 12 anos

Cine Super K: 17h

