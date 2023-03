Outros seis filmes estão em cartaz, entre eles: ‘John Wick 4’, ‘Demon Slayer’ e ‘A Primeira Comunhão’. Em ‘O urso do pó branco’, animal se vicia em cocaína após ter contato com a droga

‘O Urso do Pó Branco’ estreia nos cinemas de Rondônia nesta quinta-feira (30). O filme é inspirado em uma história inusitada ocorrida em 1985 envolvendo corrupção, dinheiro e um urso que começa a cometer crimes após ingerir cocaína sem querer. O longa é dirigido por Elizabeth Banks, de ‘As Panteras’.

LEIA A CRÍTICA: ‘O urso do pó branco’ provoca mais risos do que sustos

Outros seis filmes estão em cartaz no cinemas do estado, entre eles: ‘Demon Slayer’ e ‘A Primeira Comunhão’.

Vittorio Rienzo