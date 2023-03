OAB de Bauru notifica escritório de advocacia por oferecer serviço irregular de revisão da aposentadoria

Funcionários do escritório de advocacia de São Paulo (SP) entraram em contato com as vítimas, moradores de Bauru, pelas redes sociais e por cartas. Mesmo após o aviso de que se tratava de uma ação irregular, os advogados continuaram atendendo. OAB notifica escritório por atividade antiética com aposentados em Bauru

A Organização de Advogados do Brasil (OAB) notificou um escritório de advocacia de São Paulo (SP) que supostamente estava entrando em contato com idosos para oferecer serviços de revisão da aposentadoria em Bauru (SP). A atividade é considerada irregular e antiética, segundo a ordem.

Segundo apurado pela TV TEM, os funcionários do local entraram em contato com as vítimas, moradores de Bauru, pelas redes sociais e por cartas (veja foto abaixo).

TV TEM /Reprodução

TV TEM /Reprodução

Para oferecer esse serviço de revisão da aposentadoria, a reportagem apurou que o escritório entrou em contato com os aposentados para agendar um encontro pessoalmente em uma sala alugada em um sindicato, localizado no centro de Bauru, nesta sexta-feira (24) e sábado (25).

Os aposentados que receberam o contato dos advogados desse escritório da capital estavam nesta sala alugada, nesta sexta-feira, quando a OAB de Bauru foi até o local para realizar a notificação. Mesmo após o aviso de que se tratava de uma ação irregular, os advogados continuaram atendendo.

Em entrevista à TV TEM, o aposentado Antônio Alves Moreira informou que assinou cinco papéis, sem saber o que estava escrito em cada documento. A vítima também afirmou que não sabia se tratar de um serviço irregular.

Aposentado Antônio Alves Moreira informou que assinou cinco papéis, sem saber o que estava escrito em cada documento

TV TEM /Reprodução

O vice-presidente da OAB de Bauru, Adilson Sartorello, explica que os aposentados são vulneráveis a esse tipo de abordagem. Para evitar que a ação aconteça neste sábado, a OAB de Bauru deve tomar uma providência mais drástica nesta sexta-feira.

“Nós não sabemos de que forma essas empresas agem para obter os dados desses aposentados. Vamos adotar procedimentos internos, também em relação ao advogado que se apresentou como representante do escritório, além de outras medidas para coibir esses atos”, explicou Adilson.

