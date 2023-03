OAB Santos: a maior Subseção da região completa 90 anos

A Subseção Santos da OAB, uma das três maiores do Estado de São Paulo, comemora nove décadas de influência na trajetória política e social da Cidade, do Estado e do País. 90 anos da OAB Santos

Divulgação

“A OAB Santos se encontra em um momento, no qual reúne a advocacia tradicional da Cidade com nomes reconhecidos em todo o país, através de seu trabalho pela instituição. Como dá suporte para que esse mesmo reconhecimento também faça parte da vida das novas gerações de advogados e advogadas que estão surgindo. Porque a história da OAB Santos vem sendo feita, desde 26 de março de 1933, com o trabalho de cada um que entra em seu quadro diretor. Torná-la exemplo para nossa classe, é fortalecer a Advocacia e a própria Justiça”, afirma Raphael Meirelles, atual presidente da instituição.

Pelo quadro executivo da OAB Santos passaram:

Políticos, como seu primeiro presidente, Waldomiro Silveira (1933-1934), deputado estadual constituinte de 1934;

Advogados que ousaram enfrentar o contexto político nacional, como Ariosto Guimarães (1947-1948) e Sérgio Sérvulo da Cunha (1981-1982);

Professores que fizeram a ponte entre Subseção e o ensino do Direito, entre eles, Olavo de Paula Borges (1965-1966) e Francisco Carlos Rocha de Barros (91974-1974), e ainda, Maria Lecticia Borges de Souza Lima, primeira mulher a pertencer à Diretoria Executiva, em uma função espinhosa: a de tesoureira, em plena ditadura militar (gestão 1971-1972).

Se em 1933 eram apenas 59 inscritos, hoje, a OAB Santos conta com nove mil profissionais, de todas as idades, gêneros e raças.

Segundo Meirelles, “o compromisso de nossa Subseção é com uma instituição respeitada e respeitosa com todas as gerações de colegas. A tradição da advocacia santista, que é inegável, também convive, na estrutura atual da OAB Santos, com o futuro de uma classe que se modifica tão rapidamente, quanto a sociedade e seus direitos. É uma responsabilidade imensa, honrar com trabalho sério, estes homens e mulheres que fizeram e fazem a OAB Santos ser o que é: respeitada pela sociedade santista, pela Seccional e nossas irmãs Subseções”.

Pioneira e cidadã

A Subseção Santos além de representar os advogados nela inscritos, também defende a Constituição e a ordem jurídica. Em 1983, foi a instituição que, junto com a sociedade civil, uma luta institucional para que os santistas pudessem resgatar o direito legítimo de governar seus próprios destinos: na primeira eleição direta que aconteceu no País, Santos elegeu o advogado Oswaldo Justo como prefeito e, como vice, o também advogado Esmeraldo Tarquínio Neto (1984).

Da OAB Santos, em 1992, surge o convênio pioneiro no País para garantir o acesso à Justiça dos munícipes de baixa renda, a Coordenadoria de Assistência, Defensoria e Orientação Jurídica (CADOJ). Parceria que vem sendo renovada, o convênio continua servindo de modelo para outras Subseções e municípios. O CADOJ engloba áreas importantes como Direito de Família, Da Criança e do Adolescente, Civil, da Mulher, entre outros, servindo, ainda, como possibilidade de atuação para o advogado que ingressa na carreira.

Em 2022, outra parceria inédita com o poder público, desta vez, entre a OAB Santos e a Câmara Municipal, com o Projeto Fábio Solito, que desenvolve capacitação técnica jurídica para os servidores, com orientação legal em diversos temas importantes para a sociedade santista.

Maior Comarca da região, a OAB Santos saiu na defesa dos direitos do cidadão em assuntos que, recentemente, estiveram na mídia, como a solicitação de aumento de servidores para atender as três Varas da Família e Sucessões da Cidade e a instalação, definitiva, do prédio do IML, que vem se arrastando já há três anos. E, em seu espaço de esporte e lazer, no Morro da Nova Cintra, a OAB Santos e o Rotary Monte Serrat mantêm a primeira Escolinha de Futebol do bairro, para crianças e adolescentes.

90 anos de OAB Santos

Divulgação

Tecnologia, apoio aos inscritos e inclusão

No Direito, o tempo é valioso para seus profissionais e clientes. Diante do avanço da tecnologia nos últimos dois anos, a Subseção Santos, além de oferecer escritórios compartilhados e sala de audiência on line para seus inscritos, também equipou as salas de apoio nos fóruns (Civil, Criminal, Trabalhista e Federal).

Essa tecnologia permitiu que a instituição, em parceria com o Tribunal de Justiça de SP, pudesse digitalizar os processos físicos de todas as Varas da Comarca, em um ganho de tempo valioso, com maior rapidez na tramitação e facilidade de acesso para o advogado e as partes.

Com a tecnologia, também vieram novas demandas, em especial, na garantia do exercício profissional. Para a mulher, a instituição criou o Comunica Mulher Advogada, serviço que denuncia qualquer tipo de desrespeito, presencial ou on line, sofrido pelas advogadas. Sim, a advocacia é, infelizmente, profissão de risco e, por isso mesmo, desde 2022, a OAB Santos ampliou o alcance de sua Procuradoria Geral para apurar, intervir e assistir os colegas em casos de ameaça física ou no desempenho da profissão.

Outra preocupação é com a formação do profissional do Direito. São disponibilizados aos advogados cursos, palestras, seminários, voltados ao seu aperfeiçoamento, principalmente, o Curso de Capacitação ao Jovem Advogado para o recém-chegado ao mercado de trabalho, cuja Ética é sempre o maior destaque.

Compromisso, Respeito e União

Uma instituição que busca a paridade de gênero na formação de sua Diretoria Executiva; Diretoria Adjunta (seis entre 13 homens), em suas 90 comissões temáticas (das mais tradicionais, como Direito Civil, a moderna Direito Espacial e a inclusiva Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero) e que conta, também, com seu primeiro time feminino de futebol, formado por advogadas e estagiárias.

A estrutura da Subseção santista da Ordem dos Advogados do Brasil requer trabalho administrativo rigoroso e transparente para manter cinco imóveis (três casas, um centro de esportes e lazer e um terreno), cerca de 60 colaboradores (entre funcionários, estagiários e aprendizes), um plano de saúde com mais de 1.500 vidas, além das próprias necessidades da classe.

“Por isso a razão de nosso slogan de 90 Anos: Compromisso, Respeito e União. Compromisso, pela responsabilidade que a OAB Santos tem com seus inscritos e com a população santista, por tudo que representa na defesa dos direitos do advogado e da sociedade. O respeito, acima de tudo é da advocacia com todos os órgãos de classe, com o Judiciário e, claro, o respeito dos advogados entre si. A União é a ponte entre o jovem com os mais experientes. Nossa classe, cada vez mais unida, é uma advocacia cada vez mais forte. Isso é inegável”, finaliza Meirelles.

90 anos de OAB Santos

Divulgação

OAB Santos

Sede: Casa da Advocacia e da Cidadania

Praça José Bonifácio, 55 – Centro – CEP 11013-190

Casa da Advocacia e da Cidadania II

Praça José Bonifácio, 50 – Centro – CEP 11013-190

Casa da Advocacia e da Cidadania III

Av. Senador Feijó, 157/159 – Centro – CEP 11015-503

Telefone: (13) 3226-5900

Site: http://www.oabsantos.og.br

E-mail: santos@oabsantos.org.br

Youtube: OABSantosTV

Instagram: @oabsantos

Vittorio Rienzo