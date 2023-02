obiettivo-1,5°c:-meno-del-5%-delle-aziende-ue-ha-un-piano-di-transizione-credibile

Sebbene circa la metà delle imprese europee dichiari di avere piani per la transizione climatica in linea con l’obiettivo di mantenere l’innalzamento della temperatura media sotto gli 1,5°C,, meno del 5% mostra progressi significativi in questo senso.

Lo rivela il report “Stepping up”, un’analisi condotta su un campione di società che rappresentano in aggregato circa il 75% dei mercati azionari europei, appena pubblicata da CDP, organizzazione globale senza scopo di lucro che gestisce il sistema mondiale di divulgazione ambientale per aziende, città, stati e regioni, e dalla società globale di consulenza manageriale Oliver Wyman.

Il rapporto rileva che la maggior parte dei piani di transizione delle aziende manca di ambizione e trasparenza in aree chiave essenziali per dimostrare risultati concreti, come la governance, la pianificazione finanziaria e il coinvolgimento dell’intera catena del valore.

Nello studio rientrano anche 86 realtà italiane che hanno presentato un rapporto a CDP sui temi del clima, 16 sulla salvaguardia delle risorse idriche e 6 sulla deforestazione. Meno del 5% delle aziende europee considerate (56) ha un obiettivo di riduzione delle emissioni allineato a 1,5°C e fornisce informazioni in relazione ad almeno due terzi degli indicatori chiave, dimostrando l’esistenza di un piano di transizione credibile (aziende “avanzate”). Un altro 30-45% delle imprese è classificato “in fase di sviluppo”, ovvero ha obiettivi di emissioni meno ambiziosi (allineati all’obiettivo dei 2°C) e fornisce informazioni su almeno la metà degli indicatori. Il restante 50%+ delle aziende considerate ha mostrato solo progressi “limitati”.

L’Italia ha ottenuto risultati peggiori rispetto alla media europea: il 38% delle aziende italiane considerate è classificata in “fase di sviluppo”; nessuna come “avanzata”. Sebbene 9 su 10 abbiano avviato iniziative per ridurre le emissioni, il rapporto rileva evidenti lacune nelle azioni necessarie per la transizione verso gli 1,5°C. Ad esempio, solo il 26% valuta in che misura le spese o i ricavi si allineano all’Accordo di Parigi e meno del 40% inserisce le questioni climatiche nei rapporti con i fornitori.

Di conseguenza, il report stima che fino al 40% del debito bancario delle aziende analizzate (1.800 miliardi di euro) sia erogato a favore di soggetti che non hanno obiettivi chiari o piani di transizione credibili. L’accesso al credito potrebbe diventare più difficoltoso man mano che le banche daranno attuazione ai propri piani di zero emissioni nette (“net zero”), decarbonizzando il proprio portafoglio impieghi. 8 istituzioni finanziarie su 10 che hanno condiviso i propri dati con CDP stanno già valutando l’allineamento agli 1,5°C dei loro clienti, almeno nei settori chiave.

Allargando l’indagine al più ampio quadro della sostenibilità, il report ha esaminato anche le principali aree d’azione nell’ambito della biodiversità, della deforestazione e della sicurezza idrica. Il 7% delle aziende ha dichiarato di avere un obiettivo forte per ridurre le emissioni, il consumo di acqua e la deforestazione, mentre il 39% ha dichiarato di impegnarsi pubblicamente a favore della biodiversità.

Manca ancora l’incentivazione economica dei dirigenti aziendali al raggiungimento di questi obiettivi: sebbene il 54% delle imprese dichiari di valutare la retribuzione dei dirigenti anche sulla base di parametri legati al cambiamento climatico, meno di un terzo lo fa guardando nel loro insieme le dimensioni del cambiamento climatico, della deforestazione e dell’acqua.

In vista dell’entrata in vigore nel 2024 della CSRD, la legge dell’Unione Europea sull’obbligo di rendicontazione, si segnala una nota positiva: tra le aziende che condividono i propri dati con CDP, il 71% già inserisce i dati relativi al cambiamento climatico, alla deforestazione e alla sicurezza idrica nella relazione annuale di gestione per gli investitori. Per quanto riguarda i dati sulla biodiversità, invece, si scende a 1 azienda su 4. Nel frattempo, circa 1 impresa su 5 risulta avere una politica considerata “best practice” per ridurre l’impatto sull’acqua e il 29% adotta una politica “best practice” riguardo alla deforestazione zero. Solo il 5% dei player che comunicano a CDP i dati sulle foreste attualmente certifica che il 90% dei volumi delle commodity impiegate non contribuisce alla deforestazione, mentre solo il 13% valuta l’impatto della propria catena del valore sulla biodiversità.

“La regolamentazione dell’UE farà sentire presto i suoi effetti: sarà obbligatorio per le aziende avere piani chiari che trasferiscano i loro modelli di business per rispettare il limite di 1,5°C – commenta Maxfield Weiss, direttore esecutivo di CDP -. Questo rapporto rivela che meno del 5% delle aziende rivela tutti i dati necessari per giudicare. E il clima è ovviamente solo una componente della più ampia sfida a cui le aziende sono chiamate. Man mano che crescono le aspettative che le aziende includano la natura nella loro più ampia pianificazione della transizione, questoirapporto mostra che la maggior parte deve ancora fare un passo avanti e mostrare a investitori, istituti di credito e autorità di regolamentazione di essere pronte ad agire. Le aziende non possono raggiungere il net zero senza affrontare i propri impatti naturali: non abbiamo tempo da perdere”.

Cornelia Neumann, partner di Oliver Wyman, dichiara: “Occorre un cambiamento radicale nella portata e nella qualità dei piani di transizione delle aziende europee nei prossimi 2-3 anni. La nostra analisi con CDP mostra che, mentre ci sono progressi nell’adozione di strategie di transizione, è necessario un maggiore senso di urgenza. Molti piani di transizione mancano ancora di elementi importanti, soprattutto quando si tratta di tradurre gli obiettivi climatici strategici in piani concreti di attuazione e coinvolgimento della catena del valore. Questo livello di concretezza è necessario se le aziende vogliono essere in grado di guidare la propria attività durante la transizione e dimostrare in modo credibile ai propri stakeholder che sono sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi climatici. Le aziende che intendono guidare la transizione dovranno andare oltre il clima e incorporare i loro impegni in materia di biodiversità e natura nella loro agenda di transizione”.

