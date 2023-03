Objeto similar a artefato explosivo é encontrado no Bairro Inácio Barbosa em Aracaju

A informação foi confirmada pela SSP. Objeto similar a artefato explosivo é encontrado em Aracaju

SSP/ Ascom

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou que um objeto similar a um artefato explosivo foi encontrado na Praça Maria Guadalupe, localizada no Bairro Inácio Barbosa, Zona Sul de Aracaju, no final da manhã deste sábado (11).

De acordo com a SSP, o material foi abandonado embaixo de uma árvore. O Comando de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar e o grupamento antibombas da Polícia Federal foram acionados, após denúncia.

As equipes averiguaram e isolaram toda a área da ocorrência. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) também também foi acionado.

Após análise criteriosa do material, o artefato foi removido e preparado para destruição em um local próximo.

Vittorio Rienzo