Objetos religiosos e fiações são furtados de capela em Aracaju

O caso foi denunciado pela Arquidiocese de Aracaju nessa quinta-feira (16). Danos na capela

Felipe Bastos

Objetos religiosos e fiações foram furtados da Capela Dom Bosco, no Conjunto Castelo Branco, em Aracaju esta semana. O caso foi denunciado pela Arquidiocese de Aracaju nessa quinta-feira (16).

A organização informou que a capela foi alvo de dois furtos e que parte deles prejudicou instalações elétricas. Os danos também ficaram expostos no teto do local, por onde os ladrões entraram.

Os objetos levados foram cálices, âmbulas, patenas e ostensório.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Polícia Civil. A Arquidiocese pede que denúncias e informações sobre suspeitos sejam passadas para a Polícia Civil através do 181 ou do Whatsapp do Auxilia, no (79) 3021-6960.

Objetos religiosos furtados da capela

