Obra atinge tubulação e provoca vazamento de gás em Resende

Uma obra atingiu uma tubulação e provocou um vazamento de gás na manhã desta segunda-feira (30) em Resende (RJ). O incidente aconteceu na Rua São Sebastião José Rodrigues, no bairro Campos Elíseos.

Segundo a Defesa Civil, o escape ocorreu após um equipamento usado na manutenção de uma manilha causar o rompimento, por acidente, de um cano.

Como medida de segurança, a rua chegou a ficar totalmente interditada. Por volta de 11h20, o vazamento foi contido e a passagem foi liberada apenas para os pedestres.

Para os motoristas, a rota alternativa é passar pela Rua Gulhot Rodrigues e seguir pela Rua Albino de Almeida.

Ainda de acordo com o órgão, a obra causou um grande buraco no asfalto e equipes da prefeitura estavam utilizando retroescavadeiras para fazer o reparo no início da tarde desta segunda-feira.

A Defesa Civil informou que não há previsão para o trânsito ser normalizado.

