Obra da Sanasa interrompe serviço de água para Barão Geraldo e mais 12 áreas em Campinas

Interrupção no fornecimento do líquido ocorre nesta terça-feira (14), das 8h às 14h, durante trabalhos da Sanasa para substituição de válvula de bloqueio. Confira lista de regiões afetadas. Ação da Sanasa afeta serviço de água em 13 áreas de Campinas

Igor Jácome/g1

O serviço de água será interrompido para o distrito de Barão Geraldo e mais 12 áreas de Campinas (SP), entre 8h e 14h desta terça-feira (14), segundo a Sanasa. Veja abaixo as regiões afetadas.

O corte acontece porque a empresa responsável pelo fornecimento fará um trabalho para a substituição de válvula de bloqueio, com objetivo de melhorar a oferta do líquido na cidade.

A recomendação é para que os moradores façam reserva antecipada de água para evitar a falta.

Regiões afetadas

Barão Geraldo

Bosque de Barão

Chácara Recreio Barão

Chácara Recreio Uirapuru

Jardim José Martins

Jardim Santa Genebra

Jardim São Gonçalo

Parque Ceasa

Real Parque

Recanto dos Pássaros

Residencial Terra Nova

Vila Mokarzel

Vila Rio Branco

