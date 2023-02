Obra de recapeamento afetará trânsito na BR-101 nesta terça, alerta PRF

O trânsito ficará em sistema ‘pare e siga’ durante a realização da obra. PRF

Uma obra de recapeamento será realizada na ponte sobre o Rio Sergipe, no Km 77 da BR-101, entre os municípios de Laranjeiras e Maruim a partir das 20h desta terça-feira (14). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal em Sergipe (PRF/SE), o trânsito ficará em sistema ‘pare e siga’.

A previsão é que a obra encerre por volta das 23h. A PRF alerta que a população evite transitar pela região durante esse período e que antecipe viagens que possam utilizar o trecho, já que o serviço pode se estender para além do horário de encerramento previsto.

Agentes estarão no local para monitorar o trânsito.

