Obra de recuperação de via onde cratera se abriu após chuvas é iniciada em Porto Velho

De acordo com a Semob, previsão é que o trânsito seja liberado até o próximo fim de semana. Um desvio duplo é feito no igarapé do local. Cratera abriu na Estrada de Santo Antônio na última quinta-feira (26). Desvio duplo de igarapé é feito na Estrada do Santo Antônio em Porto Velho

Prefeitura de Porto Velho/Reprodução

Após parte do asfalto da Estrada de Santo Antônio ceder com a força das águas do Igarapé Bate Estaca, as obras de recuperação, de acordo com a Prefeitura de Porto Velho, foram iniciadas na última segunda-feira (30).

No local, é feito um desvio duplo do canal Bate Estaca. Segundo a Secretaria Municipal de Obras (Semob), a previsão é que até o final de semana o trânsito seja liberado no local.

Início das obras

A responsabilidade pela recuperação da estrada é da Semob. Para a segurança, a obra deve ampliar a capacidade de vazão da água do igarapé sendo instalada uma fileira de manilhas de 1,40 metro de diâmetro e um tubo metálico de 2 metros, de acordo com a secretaria.

Além de várias residências e comércios, o Cemitério e a Igreja de Santo Antônio estão com acesso prejudicado devido a cratera e as obras. Tanto a Defesa Civil quanto a Semob foram ao local para orientar e sinalizar o espaço.

Relembre o caso

Vídeo mostra momento em que parte do asfalto da Estrada de Santo Antônio desaba

A Estrada começou a desmoronar na quinta-feira (26), após uma forte chuva na capital. Um vídeo mostra o momento em que o asfalto cedeu e resultou em uma cratera que foi de uma ponta a outra da via (veja acima).

A tubulação que canalizava a água para o outro lado da estrada não aguentou a força das águas e rompeu. Segundo a Defesa Civil, no dia anterior ao ocorrido, Porto Velho teve cerca de 20mm de chuva, volume que era esperado para toda a semana.

Cratera foi aberta no asfalto com a força das águas após forte chuva em Porto Velho

Eduarda Dejan/Rede Amazônica

