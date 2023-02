Obra de saneamento causa interdição na avenida Abel Cabral, na Grande Natal

Trecho interditado fica próximo à esquina com a avenida Ayrton Senna e deve ficar fechado para o tráfego de veículos por dois dias. Obra na esquina da Avenida Abel Cabral com a Avenida Ayrton Senna, na Grande Natal.

Gustavo Brendo/Inter TV Cabugi

Uma obra de saneamento interdita parcialmente a avenida Abel Cabral, em Parnamirim, na Grande Natal, desde a manhã desta segunda-feira (27).

O trecho bloqueado fica no sentido sentindo Natal – Parnamirim, próximo à esquina com a Avenida Ayrton Senna.

No período da interdição, as pistas do sentindo contrário funcionarão como mão e contramão.

A previsão é que o serviço dure cerca de 48 horas e que, após esse período, a obra avance para outro trecho.

O trecho interditado fica na mesma região onde uma obra de saneamento foi iniciada no dia 15 de fevereiro, na avenida Ayrton Senna.

A parte inicialmente interditada para veículos na Ayrton Senna já voltou a ser liberada.

Vito Califano