Obra do DER para recuperar ponte que cedeu entre Batatais e Altinópolis vai levar 6 meses; veja desvios

Estrutura na altura do km 46 da Rodovia Altino Arantes (SP-351) cedeu em dezembro de 2022. Apenas veículos leves podem usar estrada paralela no trecho. Interdição em trecho da Rodovia Altino Arantes, entre Batatais e Altinópolis, SP, segue pelos próximos 180 dias

Reprodução/EPTV

As obras de recuperação de uma ponte na Rodovia Altino Arantes (SP-351), entre Batatais (SP) e Altinópolis (SP), devem durar 180 dias, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP).

A interdição ocorre na altura do quilômetro 46 da via. Veículos leves poderão desviar das obras pela estrada municipal, paralela à SP-351. Segundo o DER, os outros pontos de desvios são:

Km 16,4: tráfego, desvio por Cajuru (SP)

Km 27: desvio pelo perímetro urbano de Altinópolis

Km 51,7: desvio pela SP-334

Km 48: desvio pelo perímetro urbano de Batatais

Os trabalhos emergenciais de drenagem e de pavimentação no asfalto que cedeu em dezembro de 2022 começaram no dia 26 de janeiro, dentro do prazo previsto pelo DER. O investimento, segundo o departamento, é de 2,1 milhões.

No fim de janeiro, após o início das obras, um motorista morreu e um passageiro ficou ferido após um carro atingir uma barreira de terra usada para sinalizar os trabalhos emergenciais.

Na época, o DER lamentou o acidente e informou que o local das obras foi sinalizado com cones e barreiras, e que a sinalização tinha sido reforçada.

Cratera na Rodovia Altino Arantes causa problemas para motoristas

O problema

A ponte caiu na tarde de 7 de dezembro de 2022 por causa do grande volume de água em tubulações subterrâneas. Uma delas não suportou e cedeu, levando o asfalto e deixando uma cratera no lugar da estrutura.

Aproximadamente 30 quilômetros de pista foram interditados. Na época, uma estrada vicinal chegou a ser liberada, mas o risco de desmoronamento fez com que o trânsito fosse suspenso.

Motoristas passaram mais de um mês usando rotas alternativas. Algumas delas eram em estradas de terra, o que causou transtornos para moradores e comerciantes da região.

Trecho interditado na Rodovia Altino Arantes, entre Batatais e Altinópolis, SP

Reprodução/EPTV

No fim de janeiro, antes do início das obras do DER, a atendente Jéssica Caxias relatou à EPTV, afiliada da TV Globo, que viu cair o movimento no restaurante do posto de combustíveis em Batatais, onde ela trabalha há dois anos. “Reduziu os clientes a menos da metade do que a gente tinha antes”, afirma.

A aproximadamente dois quilômetros de Batatais, próximo à ponte caída, moram cerca de 90 famílias em um condomínio que ficaram quase sem acesso à cidade que antes ficava a apenas cinco minutos.

“Para chegar, eu tenho que andar uns 12 quilômetros em uma estrada de terra perigosa e difícil. A gente sai de casa pensando em voltar e não sabe se volta, porque se chover… Nós estamos na mão de São Pedro agora. Se São Pedro mandar chuva, a gente não volta pra casa”, afirmou o jornalista Guto Silveira.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Ferla