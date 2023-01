Obra em túnel da Independência: veja rotas alternativas e mudanças nos ônibus com nova interdição em Ribeirão Preto

Construção afeta circulação de veículos entre as ruas Campos Salles e Bernardino de Campos. Projeto tem previsão de ser concluído este ano. Obras do túnel entre Avenidas Nove de Julho e Independência em Ribeirão Preto, SP

Divulgação/Prefeitura de Ribeirão Preto

Um novo trecho da Avenida Independência será bloqueado na quarta-feira (25) para a construção de um túnel previsto nas obras do plano de mobilidade de Ribeirão Preto (SP).

A interdição ocorrerá entre as ruas Bernardino de Campos e Campos Salles. Além de mudanças no tráfego de veículos, o bloqueio vai alterar o itinerário de algumas linhas do transporte coletivo da cidade.

Veja abaixo o que os motoristas e passageiros devem fazer.

Rotas alternativas para carros

Rotas alternativas na Avenida Independência em Ribeirão Preto, SP

Divulgação/Prefeitura de Ribeirão Preto

Para quem estiver de carro, os dois sentidos da Avenida Independência serão bloqueados. A Transerp orienta os motoristas a utilizar as seguintes rotas alternativas:

Da Rua Rui Barbosa em direção à região central: desviar à direita na Rua Olavo Bilac e à esquerda na Rua Prudente de Morais.

Da Avenida Francisco Junqueira em direção ao Jardim João Rossi: desviar à direita pela Rua Prudente de Morais, à esquerda pela Floriano Peixoto e seguir até o destino desejado.

Trajetos de ônibus alterados

Em função desses desvios, algumas linhas de transporte coletivo também irão mudar durante a interdição. São elas:

205 – Jardim João Rossi

305 – Jardim Nova Aliança

351 – Lapa/Bonfim

499 – Circular 4

104 – Jardim Canadá

203 – Ribeirânia

501 – Higienópolis

Obras do túnel

Orçada em R$ 27,1 milhões, a construção do túnel começou em 2020, porém ficou parada por um ano, sendo retomada em abril de 2022, com previsão de ficar pronta ainda este ano.

A nova estrutura vai interligar as avenidas Nove de Julho, Independência e Presidente Vargas, local por onde passam diariamente em torno de 5,4 mil carros, segundo a Prefeitura.

Simulação mostra túnel que vai ligar avenidas Nove de Julho, Independência e Presidente Vargas em Ribeirão Preto (SP)

Reprodução/EPTV

Vittorio Ferla