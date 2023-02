Obra em vicinal precária anunciada para novembro ainda não começou entre Descalvado e Pirassununga

DER-SP disse que execução das melhorias passa por uma reavaliação da nova gestão estadual. Obra em vicinal que liga Descalvado a Pirassununga continua parada e causa transtornos

Motoristas reclamam da situação da estrada vicinal Vitor Gaia Puoli, que liga Descalvado a Pirassununga (SP). As condições precárias da via causam indignação a quem precisa circular pela região.

Após anos de reclamação, o governo estadual anunciou, no ano passado, uma obra para a recuperação da estrada. Uma placa indicando que a via iria passar por reformas foi colocada no início da estrada vicinal. Nela consta que os reparos deveriam ter começado em novembro de 2022.

Mas as obras, orçadas em R$ 12,041 milhões e que tinham prazo de 12 meses para serem concluídas, não têm prazo para serem iniciadas.

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) informou que as obras de pavimentação e melhorias dessa estrada passam por uma reavaliação da nova gestão estadual, que ainda vai definir os próximos passos para recuperação da via.

A estrada tem trechos pavimentados e de terra. Uma parte pavimentada está em perfeitas condições, mas o restante mal dá pra ver o asfalto e o trecho é cheio de buracos que não permitem o motorista trafegar. Já a parte de terra está tomada pela lama.

O problema é antigo. Em 2021, a EPTV mostrou a situação da estrada, cheia de buracos.

Os motoristas dizem que é difícil passar pelo trajeto durante o dia e à noite a situação complica ainda mais, principalmente quando chove.

