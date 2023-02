Obra fecha descida da Serra das Araras neste fim de semana; subida terá mão dupla

No sábado e no domingo, trecho ficará interrompido de 6h às 18h. Serviço é para recuperação do asfalto. Início da descida da Serra das Araras, em Piraí

Vinícius Lima/Arquivo pessoal

Uma obra para reparo no asfalto vai modificar o trânsito na Serra das Araras, em Piraí (RJ), neste fim de semana. No sábado (4) e no domingo (5), de 6h às 18h, a pista de descida — sentido Rio de Janeiro — ficará totalmente fechada.

Durante este período, a pista de subida — sentido São Paulo — vai funcionar em mão dupla.

A CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, fará a sinalização necessária ao motorista que precisar utilizar este trecho.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Rienzo