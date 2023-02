obra-inacabada-e-chuvas-provocam-queda-de-muro-de-casa-em-campinas

Idosa de 86 anos mora no local; cratera engoliu parte do quintal. Prefeitura vai enviar equipe ao local. Obra de tubulação e chuva derrubam muro de casa em Campinas

A chuva de terça-feira (31) em Campinas (SP) provocou a queda do muro de uma residência no Jardim Florence II. Uma obra inacabada de uma tubulação em 2021 também colaborou para o incidente, que provocou transtornos aos moradores, entre eles uma idosa de 86 anos.

Os proprietários da casa entregaram à equipe da EPTV, afiliada da TV Globo, um relatório emitido pela Defesa Civil, em 2021, que constatou uma erosão próxima ao muro e causou a “ruína no sistema de galerias pluvias”, colocando o imóvel “em risco” no período chuvoso.

A cratera está muito grande e “engoliu” parte do quintal da casa. “Já faz muito tempo esse problema, desde a obra da tubulação, inclusive já tem o processo na prefeitura para fazer o reparo, mas até agora não vieram”, afirmou o filho da idosa.

A Defesa Civil confirmou que parte do imóvel foi interditada e a prefeitura afirmou que vai enviar uma equipe ao local para tomar as providências.

Vito Califano