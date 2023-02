Obra interdita retorno da Rodovia Anhanguera em Ribeirão Preto, SP; veja rotas alternativas

Segundo concessionária, bloqueio no km 305 acontece a partir deste sábado (18) e é motivado por instalação de redes de drenagem. Liberação deve acontecer em 26 de fevereiro. Veículos na Rodovia Anhanguera (SP-330) em Ribeirão Preto, SP

Fábio Junior/EPTV

O retorno do quilômetro 305 da Rodovia Anhanguera (SP-330) em Ribeirão Preto (SP) será interditado a partir das 8h deste sábado (18) por causa da instalação de redes de drenagem, segundo a Arteris ViaPaulista, concessionária responsável pelo trecho.

De acordo com a concessionária, o serviço será feito por uma construtora e a liberação do dispositivo só deve acontecer em 26 de fevereiro.

Até lá, ficam recomendadas aos motoristas as seguintes rotas alternativas:

Para quem segue pela Via Jeremias de Paula Martins: acessar a Rodovia Anhanguera e utilizar a saída 307 para entrada no Trevão, com sentido Cravinhos (SP), Campinas (SP) ou São Paulo (SP);

Para quem está na Rua José Montefeltro: acessar a Anhanguera no sentido Cravinhos, utilizar a saída 305, seguir no sentido Franca e, depois, sair rumo a Franca (SP) ou Uberaba (MG).

A concessionária informou que equipes vão orientar os condutores durante todo o bloqueio.

Interdição em retorno da Rodovia Anhanguera (SP-330) em Ribeirão Preto, SP

Divulgação/Arteris Via Paulista

