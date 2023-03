Obra na 28 de Março: trecho tem nova interdição nesta segunda em Campos

Interdição ocorre entre as Avenidas Felipe Uebe e Artur Bernardes, na direção Centro – Penha. Motoristas devem ficar atentos quanto aos desvios programados pelo Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT)

A Avenida 28 de Março, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, está interditada nesta segunda-feira (13), no sentido Penha, no trecho entre Av. Dr. Felipe Uebe e Av. Dr. Artur Bernardes. No local são executados os serviços de fresagem e aplicação de massa asfáltica.

Motoristas devem ficar atentos quanto aos desvios programados pelo Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT).

Uma das alternativas é acessar Rua dos Goytacazes, Rua Antônio Manoel, Avenida Arthur Bernardes e retornar para Avenida 28 de Março.

A segunda alternativa de quem sairá do Centro, sentido Penha, é seguir pela Avenida Arthur Bernardes e depois chegar até a Avenida 28 de Março, ou seguir pela Avenida Tenente Coronel Cardoso (Formosa).

