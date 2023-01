Obra na ponte Aracaju-Barra deixa trânsito em meia pista

A medida ocorre em virtude da troca das juntas de dilatação da ponte que deve ser concluída no mês de julho. Obras na ponte entre Aracaju e Barra dos Coqueiros, em Sergipe, deixa trânsito em meia pista.

Anderson Barbosa/ TV Sergipe

O trânsito sobre a Ponte Construtor João Alves, entre Aracaju e Barra dos Coqueiros, continua sendo realizado em meia pista, em ambos os sentidos, em virtude da realização de obra no local. A informação é do Departamento de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE),

Segundo o DER/SE, a obra deve ser concluída no mês de julho. Serão substituídos 14 pontos onde ficam as juntas de dilatação nos dois sentidos das pistas de rolamento com o objetivo de dar segurança ao tráfego de veículos. A obra encontra-se com 45% já executada.

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) fazem o patrulhamento sobre a ponte, inclusive com a utilização de radar móvel, para coibir altas velocidades, evitando possíveis acidentes.

Vittorio Ferla