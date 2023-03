Obra transforma praça de Rio Claro em cratera no bairro Cervezão: ‘é só transtorno’, diz moradora

Trabalho começou no dia 12 de janeiro e está paralisado. Situação causa transtornos, como o mau cheiro do esgoto.

Obra transforma praça do bairro Cervezão em Rio Claro em cratera

Uma obra da prefeitura transformou uma praça de Rio Claro (SP) em uma enorme cratera no bairro Cervezão. Os trabalhos, que começaram no dia 12 de janeiro deste ano, estão paralisados. A situação causa transtornos aos moradores da região, que reclamam do mau cheiro do esgoto e dizem enfrentar problemas de saúde.

A assessoria de imprensa da prefeitura informou que o problema no local tem duas frentes de trabalho. Uma delas é da administração municipal, que faz a recuperação da galeria de águas pluviais danificada durante o serviço para avaliar o que estava acontecendo ali (veja o posicionamento abaixo).

Cratera impressiona

Obra transforma praça de Rio Claro em cratera no bairro Cervezão

Nilson Porcel/EPTV

O tamanho da cratera impressiona e, segundo os moradores, a obra está parada.

O buraco foi aberto pela prefeitura para resolver a situação do escoamento da água da chuva que desce pelas tubulações dos bairros mais altos.

O problema começou no final do ano passado, depois de um alagamento nessa região.

Segundo o aposentado Luiz Roberto Cherfem, a praça era para ele o cartão de visita do condomínio onde mora em frente à obra.

“Logo quando apareceu o primeiro buraco a prefeitura veio e começou a fazer a escavação. Até o momento não nos deu um parecer”, disse.

Moradores do bairro Cervezão em Rio Claro reclamam da situação

Nilson Porcel/EPTV

A funcionária pública Jucilene Fernandes mudou para o bairro há quatro meses praticamente quando o problema estava começando. De acordo com ela, o espaço antes da cratera era para diversão.

“A gente fazia caminhada, andava de bicicleta, tinha o parque das crianças, ginástica, os pets iam passear. Agora está com o buraco, muita lama quando chove, muita poeira quando faz sol, maus cheiro, é só transtorno”.

A praça foi sumindo aos poucos desde janeiro vem sendo engolida pelas máquinas . “Acharam que era um simples problema e não é. Foram embora e não deram nenhuma satisfação”, disse o empresário Vinícius Pinheiro.

Segundo ele, o buraco causa problemas nas vias, já que trânsito tem ficado cada vez mais complicado. “Tudo interditado, a gente não tem acesso para sair de casa, virou um transtorno”, disse.

Cheiro de esgoto

Moradores reclamam da situação do esgoto no bairro Cervezão em Rio Claro

Nilson Porcel/EPTV

A empresária Rafaella Costa Teixeira disse que já não aguenta mais o cheiro ruim dentro de casa. “Durante o dia vai piorando. O esgoto está a céu aberto o cheiro está inovando a nossa casa”, contou.

Rafaella disse ainda que a situação tem causado problemas de saúde para algumas pessoas. “Virose, dor de cabeça e muitos moradores também estão tendo problemas com a água que está com gosto e cheiro”.

O síndico do condomínio Guilherme Oliveira, que fica aqui na frente da obra, reclamou da falta de informação por parte da prefeitura.

“A gente está com essa obra paralisada há varias semana e a gente não tem um representante para falar com os moradores, simplesmente não tem explicações. Está virando uma crise sanitária”.

O que dizem prefeitura e empresa

Em relação à obra de recuperação da galeria de águas pluviais, a prefeitura informou que está sendo feito um projeto e o serviço vai ser realizado o mais rápido possível, mas não deu um prazo.

Sobre a falta de informações disse que no site da prefeitura tem vários materiais divulgando o que está sendo feito.

A outra parte da obra é responsabilidade da concessionária de esgoto da cidade, a BRK Ambiental.

A empresa informou que tem atuado para solucionar o problema e a previsão é que a obra termine até o meio do ano. A BRK disse que tem trabalhado para finalizar o mais rápido possível.

O Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) disse que não recebeu nenhuma reclamação do bairro nem de qualquer outra parte da cidade em relação à qualidade da água.

Segundo a autarquia, a distribuição de água é feita a partir de um rígido controle de qualidade e que os moradores podem pedir análise pelo número 0800-505-5200.

Obra transforma praça de Rio Claro em cratera no bairro Cervezão

Nilson Porcel/EPTV

