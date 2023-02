Obras da primeira UBS para cães e gatos começam em Campos

Unidade vai funcionar em um prédio do CCZ, no Parque João Maria. Prédio recebe obras para instalação da primeira UBS para cães e gatos

Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, vai ter a primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) para cães e gatos de pequeno porte.

O começo das obras no espaço foi divulgado nesta segunda-feira (27). A unidade vai funcionar em um prédio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), na Rua Silvio Fontoura, no Parque João Maria.

A obra de adequação do espaço tem investimento de pouco mais de R$ 244 mil. Ao, g1 a Prefeitura disse que a previsão é de que as obras durem cerca de 120 dias.

O diretor do CCZ, Carlos Morales, explicou que não se trata de um hospital ou clínica, mas de uma unidade de saúde que vai prestar o primeiro atendimento clínico gratuito.

“Não teremos internação, apenas consultas. Dependendo do diagnóstico, o proprietário vai sair da unidade com a receita para que possa comprar o medicamento e, se necessário, com a data agendada para o retorno”, disse Morales.

Morales ressalta ainda o que o atendimento vai beneficiar, principalmente, os protetores de animais.

A UBS vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O data da inauguração não foi divulgada.

