Obras da Sanasa afetam serviço de água em seis bairros de Campinas nesta terça-feira; veja lista

Interrupção em fornecimento ocorre das 8h às 17h para interligação de redes. Obras da Sanasa afetam serviço de água em 6 bairros de Campinas

Igor Jácome/g1

Seis bairros de Campinas (SP) terão serviço de água interrompido nesta terça-feira (28), das 8h às 17h, por causa de obras da Sanasa para interligação de redes. As áreas afetadas são:

Cidade Singer

Columbia

São Jorge

Dom Gilberto

Campo Belo

Jardim ltaguaçú

Segundo a empresa, responsável pelos serviços de água e saneamento, o trabalho visa melhorar a segurança hídrica na cidade e prevenir interrupções emergenciais.

Com isso, a recomendação é para que a população destes bairros faça reserva antecipada do líquido.

