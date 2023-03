Obras danificam rede, e vazamento de gás interdita avenida de Campinas; VÍDEO

Incidente ocorreu na Avenida Baden Powell, no bairro Jardim Nova Europa, na tarde desta sexta-feira (10). Vazamento já foi controlado e trânsito, liberado; ninguém se feriu. Vídeo mostra vazamento de gás em rua do Jardim Nova Europa, em Campinas (SP).

Um vazamento de gás interditou na tarde desta sexta-feira (10) a Avenida Baden Powell, no bairro Jardim Nova Europa, em Campinas (SP). Um vídeo recebido pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostra o vazamento (assista acima). Não há relatos de feridos.

Segundo a a Empresa Municipal de Desenvolvimento (Emdec), responsável pelo trânsito da metrópole, o incidente provocou a interdição para veículos, pedestres e ciclistas nos dois sentidos da avenida (Centro-bairro e bairro-Centro), além de vias no entorno.

Em nota, a Comgás, companhia responsável pelo abastecimento de gás, explicou que, por volta das 14h11, foi acionada após obras de uma empresa de telecomunicações danificarem a rede de gás natural encanado.

A Comgás e a Emdec informaram, respectivamente, que o vazamento de gás já foi controlado e o trânsito, totalmente liberado por volta das 16h45.

Vazamento de gás na Avenida Baden Powell, no bairro Jardim Nova Europa, em Campinas (SP)

