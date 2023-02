Obras de manutenção da Rodovia Raposo Tavares alteram o tráfego no trecho de Presidente Prudente; veja os pontos

Previstos no cronograma da concessionária Cart, os reparos seguem até a próxima terça-feira (28). Obras de manutenção da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) alteram o tráfego no trecho de Presidente Prudente (SP)

Cart

Obras de manutenção da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) alteram o tráfego de veículos entre o km 566 e o km 573 a partir deste sábado (25), na região de Presidente Prudente (SP).

As intervenções estão no cronograma de equipes de engenharia da concessionária Cart, que desenvolve o Segundo Ciclo de Pavimento, programa de reparos na rodovia alinhado à Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

Os reparos compreendem trechos nos dois sentidos de pista, com a atuação das frentes de obras sempre no horário das 8h às 18h e liberação total do fluxo no período noturno, de acordo com a concessionária.

Confira as datas e os trechos das obras:

Dia 25, sábado, no km 573,700:

Interdição da alça de entrada no dispositivo da Rodovia Júlio Budiski (SP-501). Para quem segue no sentido de Presidente Prudente a Álvares Machado (SP), a alternativa é o retorno na alça 576-B, via Estrada Municipal Vereador José Molina.

Dia 26, domingo, no km 571,400:

Serviços de microrrevestimento asfáltico irão interditar alças na ligação com a Avenida José Palácio, no sentido de Regente Feijó (SP). O acesso à rodovia pela via marginal será direcionado para o próximo dispositivo, no km 570,500. Manobras de retorno para a pista sentido Álvares Machado serão direcionadas também para o km 570,500. No fluxo urbano, o tráfego segue sem interferência.

Dia 27, segunda-feira, no km 569,400 e km 568:

Um dos locais programados para reparos no pavimento é o acesso à Avenida Joaquim Constantino (leste), no km 569,400. Para sair da rodovia em direção à área urbana, o motorista precisará dirigir até o dispositivo no km 566, na altura do Jardim Alto da Boa Vista. Outro ponto é o km 568, no mesmo sentido. A dinâmica de tráfego também seguirá com o desvio para o km 566.

Dia 28, terça-feira, no km 566,950:

Manutenção de alça na pista sentido interior-capital (leste) terá interrupção no tráfego para retorno. A conversão para o sentido de Álvares Machado terá como alternativas as alças no km 564,700, na ligação da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), e no km 563,500, nas proximidades da base da Polícia Militar Ambiental.

Orientações de segurança

Segundo a Cart, cada local estará devidamente sinalizado com reforço de placas de advertência e dispositivos de sinalização. Equipes treinadas para a execução e orientação do condutor estarão posicionadas.

As recomendações da empresa são dirigir em velocidade reduzida ao aproximar-se do trecho em manutenção e manter a atenção à sinalização do local e aos comandos dos homens-bandeira quanto à parada ou à liberação do tráfego.

O motorista poderá entrar em contato com a Cart pelo canal de atendimento no telefone 0800-773-0090.

Em casos de chuvas, as programações das obras poderão sofrer alterações.

Ainda de acordo com a Cart, a intensificação de reparos na rodovia, alinhada à Artesp, ocorre com o objetivo de conferir rotas mais seguras e confortáveis ao viajante com o apoio da Polícia Militar Rodoviária.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

pappa2200