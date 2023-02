Obras de manutenção do pavimento na Rodovia Raposo Tavares alteram tráfego de veículos em trechos de Regente Feijó

Reparos na via começam nesta segunda-feira (20) e devem terminar no próximo domingo (26). Em caso de chuva, o cronograma poderá ser afetado. Intervenções ocorrem em dois pontos da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Regente Feijó (SP)

Dois pontos da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) receberão obras no pavimento e vão alterar o tráfego de veículos a partir desta segunda-feira (20), em Regente Feijó (SP).

As obras devem ser finalizadas no próximo domingo (26).

Segundo informações da Concessionária Cart, a faixa leste, sentido Presidente Prudente (SP) a Regente Feijó, terá bloqueios no km 542,100, com fechamento da alça de ligação da Rodovia José Batista de Souza (SP-483). O condutor que acessar a pista sentido Taciba (SP), deverá ficar atento ao estreitamento na via.

Os serviços de reparo vão ocorrer de modo alternado nos dois sentidos do km 552,300, na confluência com a Rodovia Geraldo Rodrigues Arruda (SPA-552), eixo de ligação da Rodovia Raposo Tavares com os municípios de Regente Feijó e Anhumas (SP).

A fim de garantir a fluidez do tráfego e a circulação por alças alternativas, as interdições serão realizadas também de maneira alternada. Portanto, não haverá necessidade de conversão em outros locais.

Conforme a Concessionária Cart, o local estará devidamente sinalizado, com reforço de placas de advertência e de sinalização. Além disso, equipes treinadas para a execução das obras e orientação do condutor estarão posicionadas na via.

A concessionária ainda recomenda aos motoristas que dirijam em velocidade reduzida ao aproximar-se do trecho em manutenção e mantenham a atenção a sinalização do local, além dos comandos dos homens-bandeira quanto a parada e liberação do tráfego.

Para obter mais informações, o motorista poderá entrar em contato com a Cart pelo canal de atendimento através do telefone 0800 773 0090.

Em casos de chuvas, as programações das obras poderão sofrer alterações.

