Obras de melhoria alteram o tráfego em trechos urbanos de Presidente Prudente a partir desta quinta-feira; VEJA OS PONTOS

Ao todo, quatro acessos serão interditados para os trabalhos de reparo do pavimento, que seguem até domingo (12). Obras de melhoria alteram o tráfego em trechos urbanos de Presidente Prudente (SP) a partir desta quinta-feira (9)

Novas intervenções nos dispositivos da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) serão realizadas pela concessionária Cart a partir desta quinta-feira (9) em trechos urbanos de Presidente Prudente (SP).

Ao todo, quatro acessos serão interditados para os trabalhos de melhoria do pavimento, que seguem até domingo (12). De acordo com a concessionária, os trechos em obras estarão sinalizados e os motoristas que utilizarem a via devem redobrar a atenção e trafegar em velocidade reduzida.

A primeira intervenção para aplicação de microrrevestimento asfáltico à frio será nesta quinta-feira (9), nas alças de entrada e de saída localizadas no km 573,700, sentido capital-interior.

Os dispositivos ficarão fechados das 6h30 às 17h30. Durante esse período, os motoristas terão como alternativas os retornos no km 571,400 e km 576,100.

No sábado (11), os trabalhos ficarão concentrados na alça do km 560,400, sentido interior-capital, das 8h às 17h30. Haverá interdição total da alça de saída, que dá acesso à Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), e interdição parcial da alça de entrada para a Rodovia Raposo Tavares.

A recomendação aos usuários que precisarem acessar a SP-425 durante o período de interdição da alça é utilizar o retorno localizado no km 557,100.

Já no domingo (12), equipes farão a recuperação do pavimento de dois dispositivos simultaneamente. No km 569,400, na altura da Avenida Manoel Goulart, tanto na alça de saída da rodovia quanto na alça de entrada, ambas no sentido interior-capital, a interdição será total, das 6h30 às 17h30.

Os usuários que trafegam pela Rodovia Raposo Tavares poderão acessar a cidade utilizando o retorno poucos metros à frente, no mesmo dispositivo. Já os usuários que seguem pela avenida Manoel Goulart e precisam acessar a rodovia, no sentido interior-capital, terão como alternativa a próxima rotatória da avenida para retornar ao dispositivo e acessar a rodovia pela alça sem interdição.

A segunda obra prevista para o domingo será no dispositivo localizado no km 570,500, na alça de entrada para a rodovia no sentido interior-capital. Os trabalhos serão executados das 8h às 17h30. Durante esse período, os motoristas que desejarem acessar a rodovia poderão utilizar o retorno do dispositivo do km 571,400.

Orientações

De acordo com a concessionária, o local estará devidamente sinalizado com reforço de placas de advertência e dispositivos de orientação. Há, ainda, a orientação para que os motoristas mantenham cautela ao aproximarem-se do trecho em manutenção.

Para mais informações, o usuário poderá entrar em contato com a concessionária pelo canal de atendimento gratuito 0800 773 0090.

Em caso de chuva, os trabalhos poderão ser remarcados.

