Obras de quartel dos Bombeiros na Unicamp começam no 2º semestre e ficam prontas até 2024, diz SSP

Convênio teve acerto no fim de 2021, mas detalhes sobre a estrutura não foram divulgados. Área de 5 mil m² fica entre rotatória de acesso à rodovia e guarita desativada na avenida até a PUC. Área onde ficará quartel-sede dos Bombeiros, na Unicamp

As obras para a construção de um quartel-sede do Corpo de Bombeiros no campus da Unicamp em Campinas (SP) devem começar entre julho e dezembro deste ano e ser finalizadas até o fim de 2024, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). Veja abaixo detalhes.

O convênio válido por 20 anos entre a universidade estadual e a corporação foi oficializado no fim de 2021, mas até então nada sobre o cronograma havia sido divulgado. Nesta área da Unicamp, no distrito de Barão Geraldo, há hospitais e uma série de laboratórios, e o acordo entre as instituições tem como objetivo garantir mais segurança diante de possíveis episódios de desastres ou calamidades.

“O Corpo de Bombeiros informa que, trabalha em parceria com alunos do curso de Arquitetura da Unicamp e, as obras do quartel-sede devem ser iniciadas no 2° semestre deste ano, com término previsto para o final de 2024. O projeto para o levantamento total dos custos está em sua fase final”, diz nota da assessoria da SSP-SP.

A secretaria diz que R$ 3,8 milhões já foram destinados para a construção, e o valor faz parte do orçamento anual da corporação. Já sobre o efetivo que será direcionado para atuar no local, porém, o Corpo de Bombeiros informou que “será definido conforme os estudos de plano de expansão.”

Parte da comunidade acadêmica é contrária à unidade. Veja abaixo detalhes.

Onde ficará?

A Unicamp explicou que a cessão do terreno entre as avenidas José Roberto Magalhães Teixeira e José Próspero Jacobucci é gratuita. A área tem 5 mil m² e fica entre a rotatória de acesso à rodovia e ao Parque D. Pedro e a guarita desativada na avenida que liga à PUC-Campinas.

A universidade estadual alegou que a construção do prédio e o contingente que atuará na unidade são de responsabilidade da corporação, não há investimentos e a expectativa é de beneficiar toda a região.

“A Unicamp não foi informada sobre o início das obras e sobre a expectativa de sua finalização”, diz texto. Em agosto de 2021, a universidade estadual publicou uma nota para mencionar as discussões, e lembrou que o Conselho Universitário (Consu) já havia tratado do assunto inicialmente em 2015.

Polêmica no campus

A Unicamp amenizou o fato de historicamente parte da comunidade ser contrária às presenças de forças militares na área da instituição de ensino. “A proposta foi aprovada pelo Conselho Universitário [Consu, órgão máximo de deliberação] na sessão ordinária do dia 28 de setembro de 2021, ou seja, foi endossada pelos representantes da comunidade com assento”, diz nota.

Em junho do ano passado, o sindicato que representa os servidores técnico-administrativos (STU) alegou que historicamente se posiciona contra as presenças de forças militares, mas teve voto vencido na pauta do conselho. Já a Adunicamp, entidade que representa os docentes, também fez ponderações, mas sobrepôs a expectativa de benefícios para a comunidade de Barão Geraldo.

À época, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) informou que decidiu, em assembleia, elaborar uma nota em que os participantes se manifestam contrários à instalação do quartel-sede dos Bombeiros.

Representantes da Unicamp e dos Bombeiros em área que receberá quartel-sede

