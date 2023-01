Obras de recuperação do pavimento na Rodovia Raposo Tavares alteram o tráfego no trevo de acesso a Regente Feijó e Anhumas

Alças do dispositivo serão fechadas de maneira parcial e alternada para a execução dos serviços, nestes sábado (28) e domingo (29). Obras de recuperação do pavimento alteram o tráfego no trevo de acesso à Regente Feijó (SP) e Anhumas (SP)

Cart

Obras de recuperação do pavimento na Rodovia Raposo Tavares (SP-270) alteram o tráfego no trevo de acesso à Regente Feijó (SP) e Anhumas (SP), localizado no km 552,300 da via, nestes sábado (28) e domingo (29). As alças do dispositivo serão fechadas de maneira parcial e alternada para a execução dos serviços.

De acordo com a Concessionária Auto Raposo Tavares (Cart), que administra o trecho, as obras acontecem entre o km 551,800 e o 553, no sentido capital-interior, com aplicação de microrrevestimento asfáltico a frio.

No dispositivo de acesso às cidades, neste fim de semana, as equipes trabalharão das 7h30 às 18h. No período noturno, o tráfego nas alças do dispositivo estará liberado.

Em razão das obras, a concessionária orienta aos motoristas que utilizam a via para redobrar a atenção à sinalização. Para utilizar as alças de acesso do dispositivo do km 552,300, “devem trafegar em velocidade reduzida e com atenção ao fechamento que será feito de maneira alternada e parcial”.

A previsão é de que a Cart conclua a recuperação do pavimento de todo o trecho entre o km 551,800 e 553, que exigem interdição parcial, no dia 5 de fevereiro.

VEJA TAMBÉM:

Concessionária realiza intervenções em diferentes pontos da Rodovia Raposo Tavares; VEJA como fica o trânsito

Orientações de segurança

Segundo a Cart, cada local estará devidamente sinalizado com reforço de placas de advertência e dispositivos de sinalização. Equipes treinadas para a execução e orientação do condutor estarão posicionadas.

As recomendações da empresa são dirigir em velocidade reduzida ao aproximar-se do trecho em manutenção e manter a atenção à sinalização do local e aos comandos dos homens-bandeira quanto à parada ou à liberação do tráfego.

O motorista poderá entrar em contato com a Cart pelo canal de atendimento no telefone 0800-773-0090.

Em casos de chuvas, as programações das obras poderão sofrer alterações.

Ainda de acordo com a Cart, a intensificação de reparos na rodovia, alinhada à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), ocorre com o objetivo de conferir rotas mais seguras e confortáveis ao viajante com o apoio da Polícia Militar Rodoviária.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

valipomponi